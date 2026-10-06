По городу шагает осенняя депрессия: россияне раскупили лекарства от тревожности

Тревожники бьют тревогу: который день они не могут найти лекарства от нервного расстройств и для восстановления эмоционального фона. Пока дефицит препарата зафиксирован в Москве, но и в Санкт-Петербурге его запасы стремительно исчезают из аптек. Логическая цепочка ведет к осенней хандре и депрессии. Сезонное обострение в этом году накрыло москвичей в начале октября. «МК» узнал, с чем связана осенняя подавленность и как с ней бороться без «волшебных» таблеток.

Так что же происходит с наступлением непогоды? Осенний блюз или клиническая депрессия? Медики объясняют явление сезонным упадком сил. С наступлением октября дни становятся короче, температура падает. Организм бросает все больше ресурсов для поддержания сил и таким образом на смену летней энергии приходит апатия и сонливость. К зиме психика адаптируется, но пока приходится нелегко. Переходное состояние часто называется «осенней депрессией», хотя следует различать просто грусть-хандру и клиническое состояние, называемое депрессией.

Но сначала поймем причины нездорового состояния.

Главный виновник осеннего упадка сил — сокращение светового дня. Солнечный свет является ключевым триггером для сложных биохимических процессов в нашем мозге. В темноте шишковидная железа вырабатывает мелатонин — гормон сна. Летом, когда светло до позднего вечера, его уровень сбалансирован. Осенью же, когда темнеет рано, организм начинает производить мелатонин в избытке. Это вызывает постоянную сонливость, вялость, ощущение «разбитости», даже если вы спали 8 часов.

Также солнечный свет стимулирует выработку серотонина — нейромедиатора, отвечающего за хорошее настроение, мотивацию и аппетит. Недостаток ультрафиолета приводит к падению уровня серотонина, что напрямую провоцирует развитие депрессивных состояний.

Осенняя биохимия и лежит в основе сезонного аффективного расстройства (САР) — формы депрессии, которая имеет четкую сезонную привязку.

Вторая причина — циркадные ритмы и «биологические часы». Наш организм живет по внутренним часам — циркадным ритмам. Они регулируют циклы сна и бодрствования, выработку гормонов и температуру тела. Смена сезонов «сбивает» эти настройки. Организм, привыкший к летнему режиму, не успевает быстро перестроиться на осенний график. В результате нарушается выработка кортизола (гормона стресса) и инсулина. Это приводит к метаболическому хаосу: нас тянет на сладкое и жирное (организм пытается запастись энергией на зиму), вес растет, а самооценка падает.

— Также нельзя забывать про дефицит витамина D. Солнечный витамин синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Осенью и зимой в северных широтах солнце стоит низко, и его лучей недостаточно для выработки нужного количества витамина. Витамин D играет критическую роль в работе иммунной системы и защите нейронов мозга. Его дефицит связан с повышенным риском депрессии, тревожности и когнитивных нарушений. Ситуацию усугубляет сезонный рост простудных заболеваний, которые дополнительно ослабляют организм, — рассказал «МК» эндокринолог Валерий Пастухов.

Помимо физиологии есть и мощный психологический аспект. И он добавляет свои печальные ноты в осенний блюз. Лето в нашем сознании ассоциируется со свободой, отдыхом, отпуском и яркими эмоциями. Осень — это время возвращения к рутине, работе, учебе и обязательствам. Резкий контраст между беззаботным летом и суровой реальностью сентября-октября вызывает стресс. Короткий день и пасмурная погода часто воспринимаются как отсутствие перспектив. Это усиливает чувство тоски и одиночества.

С наступлением холодов мы меньше гуляем, реже встречаемся с друзьями на улице, больше времени проводим в замкнутом пространстве, что ограничивает социальные связи — важный фактор психологической устойчивости.

Когда же бить тревогу? Важно различать осеннюю хандру и клиническую депрессию. Хандра – это чувство грусти, лень, желание не вылезать из постели, но все же социальные обязанности берут свое. У «страдающего» остаются силы на работу и общение. Это состояние проходит само за несколько недель или корректируется режимом.

С депрессией все сложнее. Ее симптомы – подавленность, потеря интереса к жизни, чувство вины, плохие мысли – длятся более двух недель и мешают нормально функционировать. В этом случае необходима помощь психотерапевта или психиатра.

Хандра – естественное состояние организма. Она проявляется у всех, и ее так любят воспевать поэты. «Достать чернил и плакать», «Недуг, которому причину давно бы отыскать пора» – все эти известные строчки родились в состоянии светлой грусти. А вот депрессия – это уже другой, опасный полюс.

Как не скатиться из хандры в депрессию? Вот несколько советов:

Ходите. Продолжительные пешие прогулки снимают осеннее обострение. Из «облома» пешеход доходит до состояния восторга: природой, погодой, красками осени. Он протаптывает себе дорогу к оптимизму и большим зимним планам. Ну хотя бы мысленно составляет список покупок на Новый год и раздумывает, что можно купить заранее.

Старайтесь вставать и ложиться в одно и то же время, чтобы стабилизировать циркадные ритмы.

Окружите себя яркими вещами (одежда, интерьер), чтобы компенсировать серость за окном. Купите дополнительное освещение: торшеры, светодиоды, светильники, настольные лампы. Расставьте и развесьте их по квартире и включайте, как только за окном станет особенно серо.

Обновите свою картинную галерею. Поезжайте на вернисаж или закажите по интернету новую подборку картин, развесьте их по квартире. Они прорадуют вас до самой весны.

Накачайте сериалов. Если друзей стало сложно вытащить на прогулку или в кафе, то коратайте время с экранными персонажами. На забудьте закупиться для этого наборами попкорна, виноградным соком и сухими смесями для приготовления безалкогольного глинтвейна.

Осенняя депрессия – это не лень и не блажь, а сложный комплекс биологических и психологических реакций. Бережное отношение к себе и понимание процессов, происходящих в организме, помогут пережить этот сезон с минимальными потерями для психики.