По городу шагает осенняя депрессия: россияне раскупили лекарства от тревожности

Так что же происходит с наступлением непогоды? Осенний блюз или клиническая депрессия? Медики объясняют явление сезонным упадком сил. С наступлением октября дни становятся короче, температура падает. Организм бросает все больше ресурсов для поддержания сил и таким образом на смену летней энергии приходит апатия и сонливость. К зиме психика адаптируется, но пока приходится нелегко. Переходное состояние часто называется «осенней депрессией», хотя следует различать просто грусть-хандру и клиническое состояние, называемое депрессией.
Но сначала поймем причины нездорового состояния.
Главный виновник осеннего упадка сил — сокращение светового дня. Солнечный свет является ключевым триггером для сложных биохимических процессов в нашем мозге. В темноте шишковидная железа вырабатывает мелатонин — гормон сна. Летом, когда светло до позднего вечера, его уровень сбалансирован. Осенью же, когда темнеет рано, организм начинает производить мелатонин в избытке. Это вызывает постоянную сонливость, вялость, ощущение «разбитости», даже если вы спали 8 часов.
Также солнечный свет стимулирует выработку серотонина — нейромедиатора, отвечающего за хорошее настроение, мотивацию и аппетит. Недостаток ультрафиолета приводит к падению уровня серотонина, что напрямую провоцирует развитие депрессивных состояний.
Осенняя биохимия и лежит в основе сезонного аффективного расстройства (САР) — формы депрессии, которая имеет четкую сезонную привязку.
Вторая причина — циркадные ритмы и «биологические часы». Наш организм живет по внутренним часам — циркадным ритмам. Они регулируют циклы сна и бодрствования, выработку гормонов и температуру тела. Смена сезонов «сбивает» эти настройки. Организм, привыкший к летнему режиму, не успевает быстро перестроиться на осенний график. В результате нарушается выработка кортизола (гормона стресса) и инсулина. Это приводит к метаболическому хаосу: нас тянет на сладкое и жирное (организм пытается запастись энергией на зиму), вес растет, а самооценка падает.
— Также нельзя забывать про дефицит витамина D. Солнечный витамин синтезируется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей. Осенью и зимой в северных широтах солнце стоит низко, и его лучей недостаточно для выработки нужного количества витамина. Витамин D играет критическую роль в работе иммунной системы и защите нейронов мозга. Его дефицит связан с повышенным риском депрессии, тревожности и когнитивных нарушений. Ситуацию усугубляет сезонный рост простудных заболеваний, которые дополнительно ослабляют организм, — рассказал «МК» эндокринолог Валерий Пастухов.
Помимо физиологии есть и мощный психологический аспект. И он добавляет свои печальные ноты в осенний блюз. Лето в нашем сознании ассоциируется со свободой, отдыхом, отпуском и яркими эмоциями. Осень — это время возвращения к рутине, работе, учебе и обязательствам. Резкий контраст между беззаботным летом и суровой реальностью сентября-октября вызывает стресс. Короткий день и пасмурная погода часто воспринимаются как отсутствие перспектив. Это усиливает чувство тоски и одиночества.
С наступлением холодов мы меньше гуляем, реже встречаемся с друзьями на улице, больше времени проводим в замкнутом пространстве, что ограничивает социальные связи — важный фактор психологической устойчивости.
Когда же бить тревогу? Важно различать осеннюю хандру и клиническую депрессию. Хандра – это чувство грусти, лень, желание не вылезать из постели, но все же социальные обязанности берут свое. У «страдающего» остаются силы на работу и общение. Это состояние проходит само за несколько недель или корректируется режимом.
С депрессией все сложнее. Ее симптомы – подавленность, потеря интереса к жизни, чувство вины, плохие мысли – длятся более двух недель и мешают нормально функционировать. В этом случае необходима помощь психотерапевта или психиатра.
Хандра – естественное состояние организма. Она проявляется у всех, и ее так любят воспевать поэты. «Достать чернил и плакать», «Недуг, которому причину давно бы отыскать пора» – все эти известные строчки родились в состоянии светлой грусти. А вот депрессия – это уже другой, опасный полюс.
Как не скатиться из хандры в депрессию? Вот несколько советов:
- Ходите. Продолжительные пешие прогулки снимают осеннее обострение. Из «облома» пешеход доходит до состояния восторга: природой, погодой, красками осени. Он протаптывает себе дорогу к оптимизму и большим зимним планам. Ну хотя бы мысленно составляет список покупок на Новый год и раздумывает, что можно купить заранее.
- Старайтесь вставать и ложиться в одно и то же время, чтобы стабилизировать циркадные ритмы.
- Окружите себя яркими вещами (одежда, интерьер), чтобы компенсировать серость за окном. Купите дополнительное освещение: торшеры, светодиоды, светильники, настольные лампы. Расставьте и развесьте их по квартире и включайте, как только за окном станет особенно серо.
- Обновите свою картинную галерею. Поезжайте на вернисаж или закажите по интернету новую подборку картин, развесьте их по квартире. Они прорадуют вас до самой весны.
- Накачайте сериалов. Если друзей стало сложно вытащить на прогулку или в кафе, то коратайте время с экранными персонажами. На забудьте закупиться для этого наборами попкорна, виноградным соком и сухими смесями для приготовления безалкогольного глинтвейна.
Осенняя депрессия – это не лень и не блажь, а сложный комплекс биологических и психологических реакций. Бережное отношение к себе и понимание процессов, происходящих в организме, помогут пережить этот сезон с минимальными потерями для психики.