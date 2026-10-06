Популярная диета повысила риск развития рака

Кетогенная диета может по-разному влиять на развитие опухолей в разных отделах кишечника. К такому выводу пришли ученые Массачусетского технологического института, проведя эксперименты на мышах. Исследование опубликовано в журнале Nature.

У животных, склонных к развитию рака, питание с минимумом углеводов и большим количеством жиров привело к увеличению числа опухолей в тонком кишечнике. При этом в толстой кишке их количество, наоборот, снизилось. В тонком кишечнике число новообразований у мышей на кето-диете оказалось сопоставимым с показателями животных, которые получали жирную и высококалорийную пищу, а в некоторых случаях даже превышало их.

Исследователи установили, что дело оказалось не в самих кетоновых телах. Основную роль сыграла работа кишечных стволовых клеток, которым приходилось перерабатывать большое количество поступающего с пищей жира. В этом процессе участвовали механизмы окисления жирных кислот и белки семейства PPAR.

По словам старшего автора исследования Омера Йилмаза, именно способность стволовых клеток перерабатывать и сжигать большое количество пищевого жира стала причиной ускоренного роста опухолей. При этом ученые пока не утверждают, что полученные результаты в таком же виде распространяются на людей.

Авторы отмечают, что выводы имеют особое значение для людей с повышенным риском развития рака кишечника, в том числе для пациентов с семейным аденоматозным полипозом. Исследование также показывает, что влияние кето-диеты нельзя оценивать одинаково для всего желудочно-кишечного тракта. Разные отделы кишечника могут по-разному реагировать на большое количество жиров в рационе.

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