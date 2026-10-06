Пострадавшим от дронов россиянам выплатят деньги

Жителям поврежденных при атаке БПЛА домов в Ступине выплатят компенсации

Жителям шести частных домов в городском округе Ступино Московской области, поврежденных при атаке БПЛА, предоставят компенсационные выплаты. Об этом сообщил глава округа Сергей Мужальских.

По его словам, решение принято по результатам оценки. Специалисты обследуют поврежденные дома, фиксируют последствия и определяют объем ущерба.

Работа с собственниками ведется в индивидуальном порядке. Ситуация находится на контроле.

Ранее сообщалось, что при массированной атаке дронов на Подмосковье погиб человек, еще шесть пострадали. Над регионом уничтожили 185 БПЛА.

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