Путин и Собянин открыли первый в России кластер по производству электробатарей

Президент РФ Владимир Путин (в режиме видеоконференции) и Мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый в стране Московский кластер электробатарей в преддверии отмечающегося 7 октября Дня московской промышленности. В церемонии открытия также принял участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Соответствующая информация приводится в публикации в канале столичного градоначальника на отечественной платформе MAX.

«Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей. В этой связи хочу обратить особое внимание госкорпораций, крупных и малых технологических компаний, стартапов на необходимость непрерывного совершенствования технологий в данной сфере, на широкое внедрение в практику новых перспективных разработок», — заявил глава государства.

Отмечается, что в ОЭЗ «Технополис Москва» на площади свыше 34 гектаров формируется крупнейшее в России производство систем накопления электроэнергии, которое к 2030 году покроет почти 70% потребности отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях.

Собянин, в свою очередь, обратил внимание на то, что в российской столице в рамках особой экономической зоны создано уже 250 высокотехнологичных предприятий, многие из которых мы с вами открывали вместе. Глава столицы указал, что сегодня открывается новый кластер —кластер электробатарей — крупнейший в стране и один из самых современных в мире. Мэр подчеркнул, что кластер состоит из двух гигафабрик.

Публикация Собянина гласит, что сегодня открывается первое предприятие — гигафабрика «Рэнера» по производству тяговых аккумуляторов, а в ближайшие месяцы планируется запуск второго производства литийионных аккумуляторов, предназначенных для средств индивидуальной мобильности и систем накопления энергии. Создание кластера электробатарей является частью большой работы по обеспечению технологического суверенитета России, которая ведется Правительством Москвы по поручению российского лидера.

Согласно сообщению мэра, в стоимости электротранспорта по состоянию на сегодняшний день около 35% приходится на тяговый аккумулятор, и локализация производства таких аккумуляторов в Москве позволит снизить себестоимость машин и тем самым увеличить экономическую привлекательность их использования. В свою очередь, это будет стимулировать расширение отечественного производства электромобилей и окажет благоприятное воздействие на экологическую ситуацию, уточнил столичный градоначальник.

Кроме того, по словам главы Москвы, расширение производства литийионных аккумуляторов поспособствует повышению экспортного потенциала экономики и развитию новых технологий в смежных областях, в том числе в сфере микропроцессорной техники, химической промышленности, изготовления высокотехнологичных материалов, электроники, систем связи, транспортных и космических технологий.

Собянин обратил внимание на то, что после выхода на проектную мощность два инновационных завода смогут выпускать до 33 миллионов аккумуляторных ячеек в год. Мэр дополнил, что общая площадь производств составит примерно 200 тысяч квадратных метров, и к тому же на предприятиях создадут более 2,1 тысячи высокотехнологичных рабочих мест.

«До конца 2027 года совместно с Правительством России и госкорпорацией “Росатом” на базе кластера будет создан первый в России центр испытаний и сертификации систем накопления энергии полного цикла. Он избавит отечественных производителей от необходимости прохождения соответствующих процедур за рубежом», — добавил мэр Москвы.