Раскрыт процент украинцев, выступающих за прекращение огня по текущей линии фронта

Согласно исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), 69% украинцев выразили готовность поддержать немедленное прекращение огня по нынешней линии боевого соприкосновения. При этом юридическое признание утраченных территорий Киевом не требуется. Респонденты соглашались на такой шаг и при условии дальнейшего укрепления армии, а также продолжения курса на вступление в ЕС и НАТО. Против остановки огня по линии фронта высказались 22% опрошенных, ещё 9% не определились.

Кроме того, 75% участников опроса допускают проведение переговоров с Россией уже сейчас. Не поддерживают такой шаг 21% граждан, а 4% затруднились с ответом.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что большинство респондентов допускают и переговоры с Москвой, и замораживание боевых действий по текущей линии фронта при отдельных условиях. Он также указал, что украинцы допускают де-факто, но не де-юре территориальные потери по итогам завершения войны.

Ранее, в августе, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва не может рассматривать предложения об остановке боевых действий на Украине по текущей линии. По его словам, такой шаг перечеркнул бы подвиг победивших нацизм дедов и прадедов.

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