Раскрыта погода в Москве 6 октября

В Москве в ночь на 6 октября ожидается плюс 6-8 градусов, местами до 0 с заморозками. Об этом «МК» сообщил метеоролог Алексей Сафонов.

По его словам, будет переменная облачность вплоть до пасмурного неба. Днем осадков не прогнозируется, ночью местами по области возможен небольшой дождь.

Днем при юго-западном ветре до 12 метров в секунду температура в городе составит плюс 12–14, по области — плюс 4–9. Возможен небольшой дождь.

Атмосферное давление будет падать с 753 до 745 миллиметров ртутного столба. Регион окажется на периферии теплого сектора циклона. Облаков, ветра и осадков станет больше, солнца — меньше. Но потеплеет и ночью, и днем, заморозки отступят.

Читайте также:

Известный актер погиб во время крушения самолета

Поезда отменены и вагоны опечатаны из-за нашествия клопов