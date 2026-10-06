Российского актера планируют выдвинуть на «Оскар» за главную мужскую роль

Российского актера Юру Борисова могут выдвинуть на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за фильм Луки Гуаданьино "Artificial". Об этом сообщает Variety.

В картине Борисов сыграл одного из основателей OpenAI и бывшего главного научного сотрудника компании Илью Суцкевера. При этом исполнителя роли главы OpenAI Сэма Альтмана Эндрю Гарфилда студия намерена заявить в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

В той же категории будут продвигать Марка Райлэнса, сыгравшего одного из пионеров исследований искусственного интеллекта Джеффри Хинтона. Монику Барбаро, которая исполнила роль бывшего технического директора OpenAI Миры Мурати, также представят на премию как актрису второго плана.

"Artificial" посвящен внутреннему конфликту в OpenAI, в том числе увольнению Альтмана с должности гендиректора в 2023 году. Спустя несколько дней он вернулся к руководству компанией. Премьерный показ картины состоялся накануне на Нью-Йоркском кинофестивале, а в американский прокат фильм выйдет 25 декабря.

Для Борисова потенциальная номинация может стать второй в карьере. Впервые он претендовал на "Оскар" за роль второго плана в фильме Шона Бейкера "Анора".

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