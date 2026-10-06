СК прекратил дело против основательницы «Дома с маяком» Лиды Мониавы

Следственный комитет прекратил уголовное дело против основательницы детского хосписа "Дом с маяком" Лиды Мониавы о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщила группа поддержки Мониавы.

О прекращении дела следователь Центрального аппарата СК сообщил адвокату Михаилу Бирюкову. Официальное постановление Мониава должна получить по почте.

Мониаву задержали 2 сентября. Уголовное дело против нее возбудили по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ.

Следствие связало дело с публикацией в Telegram, которую Мониава разместила 24 февраля 2023 года.

Ранее в сентябре Лида Мониава объявила об уходе с поста директора хосписа «Дом с маяком».