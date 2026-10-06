Стало известно о погоде в Северной столице

В Санкт-Петербурге в ночь на 6 октября ожидается плюс 10-12 градусов. Об этом «МК» сообщил метеоролог Алексей Сафонов.

Днем температура составит плюс 14–16. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 745–747 миллиметров ртутного столба.

В Ленинградской области ночью ожидается плюс 7–12, местами до плюс 4. Днем — плюс 11–16. Ветер юго-западный и западный, умеренный, местами порывы до 12 метров в секунду и выше.

Синоптик отметил, что циклон влияет на Петербург сильнее, так как город ближе к его центру.

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