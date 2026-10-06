Сын несколько недель жил с трупом отца и не звонил в полицию

В Японии мужчина несколько недель не сообщал о смерти отца и жил с его трупом

В Японии возбудили дело против мужчины, который не сообщил о смерти своего отца и оставил тело в доме. Об этом пишет The Tokyo Reporter.

Подозреваемый Сэйдзи Огава проживал вместе с пожилым мужчиной. По данным следствия, отец скончался примерно в начале сентября 2026 года. Однако Огава не уведомил authorities и продолжал жить в доме с телом.

Утром 4 октября мужчина позвонил в экстренную службу. Он заявил, что его отец не подает признаков жизни. Прибывшие полицейские обнаружили тело на диване в гостиной.

Во время допроса по подозрению в оставлении тела в бесхозном состоянии Огава признал вину. Полиция полагает, что умерший является его отцом. Точную причину смерти и все обстоятельства происшествия еще устанавливают.