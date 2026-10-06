Тишина дороже денег: учителей озадачила идея считать общение в чатах работой

Включить любое удаленное общение школьных преподавателей по работе в расчет часов их нагрузки предложено Общественной палатой: мол, это такое же рабочее время! Авторы идеи предлагают выделить на чаты и личное общение с родителями учеников часа-полтора, что позволит учителям наконец освободить себе вечера.
— Недавно я впервые за много лет взяла классное руководство и меня впечатлило, как повлияло на всех нас распространение мессенджеров. Ожидание, что любой человек в любой момент должен быть на связи, проникло в школьную реальность, — поделилась учитель математики по имени Жанна Кареновна. — Сейчас ждут, что старшеклассник тотчас напишет классному руководителю, что опаздывает, что сам классрук сразу же напишет родителям, что ребенка нет в школе, что любые документы будут заполнены и пересланы моментально, что всегда можно спросить учителя про домашнее задание... Непрерывный поток сообщений.
— Я, к примеру, в принципе включаю телефон только после того, как закончу вести последний в этот день урок, — поддерживает коллегу «русичка» Светлана Александровна. — Но это не значит, что дальше у меня начинается отдых. У нас еще педсоветы, отчетность, проверка домашних заданий, подготовка к следующим урокам и так далее. Причем в таком объеме, что два последних пункта часто остаются на вечер, который вроде как наше свободное время. А тут и родители как раз добрались с работы домой, поужинали, расспросили ребенка о том, как прошел его школьный день, и давай писать, а то и звонить классному руководителю. Никогда не знаешь, когда прилетит депеша от очередной встревоженной родительницы. Но, с другой стороны, беря на себя классное руководство, каждый из нас в курсе, что этого не избежать. Самые опытные сами воспитывают своих родителей: можно уговорить их отвести для общения во внерабочее время как раз 1-1,5 часа, о которых идет речь. Но только самостоятельно, а не указом свыше.
— Но почему?
— Не скажу за всех коллег, но мои, обсуждая это предложение, увидели в нем подвох, способный загрузить нас еще больше.
Вообще, по замыслу авторов идеи, речь шла о том, что официальное закрепление общения в чатах как части работы поможет защитить педагога от пресловутого «цифрового выгорания». Заодно и придаст рабочему дню учителя хоть какие-то рамки, ведь сейчас многие педагоги трудятся чуть ли не в режиме 24/7: родители могут писать даже в полночь, требуя немедленного ответа. Если же общение станет частью рабочего времени, это позволит учителю с чистой совестью отключать уведомления после 18:00 или 19:00. В некоторых школах заранее оговорено, что после 20:00 классные руководители на сообщения отвечать не будут, но не всех родителей это сдерживает: кто-то, не дозвонившись поздним вечером классному руководителю, мог набрать и завучу и даже директору.
Оплаты труда это тоже касается: многие учителя, по их собственной оценке, тратят на ответы в чатах от 1 до 3 часов в день – и это неоплачиваемый труд. Признание же этой деятельности работой дает право требовать либо доплат, либо прямого включения этих часов в расчет педагогической нагрузки. Юристы добавляют, что в их практике были прецеденты, когда родители травили учителя в чате. Если такой чат станет «официальным рабочим местом», это упростит юридическую защиту педагога, так как оскорбление в официальном канале общения — это уже не «личное мнение», а нарушение профессиональной этики.
Что же смущает учителей? Говорить о сомнениях от своего лица многие не готовы, но вот коллегиальные опасения для нас собрали:
- Риск «тотального контроля»: если чат станет официальным рабочим пространством, администрация школы получит право проверять переписку. Учителя опасаются, что любое неаккуратное слово в пылу дискуссии с родителем может быть использовано против них в рамках «служебного несоответствия».
- Размывание границ: есть опасение, что «рабочее время» в чатах превратится в «обязанность отвечать всегда». Вместо того чтобы ограничить общение, школа может обязать учителя отвечать на каждое сообщение в течение, например, 30 минут, что превратит жизнь педагога в бесконечный мониторинг смартфона.
- Проблема «бесконечных родителей»: в классах часто встречаются родители, которые используют чаты для самоутверждения или выяснения личных отношений. Официальный статус чата может спровоцировать этих людей писать еще больше, так как они будут чувствовать, что «имеют на это право».