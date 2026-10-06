Тишина дороже денег: учителей озадачила идея считать общение в чатах работой

Мы привыкли, что рабочие чаты — бич нашего времени, но все-таки привыкли и думать, что проблема эта касается преимущественно офисных работников. Оказалось, нет: учителя точно так же лезут на стенку из-за непрерывного потока сообщений. Проблему признали настолько серьезной, что уже прозвучало предложение засчитывать общение в чатах в рабочее время учителей, а заодно и телефонные звонки и онлайн-совещания. Правда, не все учителя считают это хорошей идеей.

Включить любое удаленное общение школьных преподавателей по работе в расчет часов их нагрузки предложено Общественной палатой: мол, это такое же рабочее время! Авторы идеи предлагают выделить на чаты и личное общение с родителями учеников часа-полтора, что позволит учителям наконец освободить себе вечера.

— Недавно я впервые за много лет взяла классное руководство и меня впечатлило, как повлияло на всех нас распространение мессенджеров. Ожидание, что любой человек в любой момент должен быть на связи, проникло в школьную реальность, — поделилась учитель математики по имени Жанна Кареновна. — Сейчас ждут, что старшеклассник тотчас напишет классному руководителю, что опаздывает, что сам классрук сразу же напишет родителям, что ребенка нет в школе, что любые документы будут заполнены и пересланы моментально, что всегда можно спросить учителя про домашнее задание... Непрерывный поток сообщений.

— Я, к примеру, в принципе включаю телефон только после того, как закончу вести последний в этот день урок, — поддерживает коллегу «русичка» Светлана Александровна. — Но это не значит, что дальше у меня начинается отдых. У нас еще педсоветы, отчетность, проверка домашних заданий, подготовка к следующим урокам и так далее. Причем в таком объеме, что два последних пункта часто остаются на вечер, который вроде как наше свободное время. А тут и родители как раз добрались с работы домой, поужинали, расспросили ребенка о том, как прошел его школьный день, и давай писать, а то и звонить классному руководителю. Никогда не знаешь, когда прилетит депеша от очередной встревоженной родительницы. Но, с другой стороны, беря на себя классное руководство, каждый из нас в курсе, что этого не избежать. Самые опытные сами воспитывают своих родителей: можно уговорить их отвести для общения во внерабочее время как раз 1-1,5 часа, о которых идет речь. Но только самостоятельно, а не указом свыше.

— Но почему?

— Не скажу за всех коллег, но мои, обсуждая это предложение, увидели в нем подвох, способный загрузить нас еще больше.

Вообще, по замыслу авторов идеи, речь шла о том, что официальное закрепление общения в чатах как части работы поможет защитить педагога от пресловутого «цифрового выгорания». Заодно и придаст рабочему дню учителя хоть какие-то рамки, ведь сейчас многие педагоги трудятся чуть ли не в режиме 24/7: родители могут писать даже в полночь, требуя немедленного ответа. Если же общение станет частью рабочего времени, это позволит учителю с чистой совестью отключать уведомления после 18:00 или 19:00. В некоторых школах заранее оговорено, что после 20:00 классные руководители на сообщения отвечать не будут, но не всех родителей это сдерживает: кто-то, не дозвонившись поздним вечером классному руководителю, мог набрать и завучу и даже директору.

Оплаты труда это тоже касается: многие учителя, по их собственной оценке, тратят на ответы в чатах от 1 до 3 часов в день – и это неоплачиваемый труд. Признание же этой деятельности работой дает право требовать либо доплат, либо прямого включения этих часов в расчет педагогической нагрузки. Юристы добавляют, что в их практике были прецеденты, когда родители травили учителя в чате. Если такой чат станет «официальным рабочим местом», это упростит юридическую защиту педагога, так как оскорбление в официальном канале общения — это уже не «личное мнение», а нарушение профессиональной этики.

Что же смущает учителей? Говорить о сомнениях от своего лица многие не готовы, но вот коллегиальные опасения для нас собрали: