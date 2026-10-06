Ученых обеспокоила вспышка заболеваемости раком среди молодежи: “бомба замедленного действия”

Международное исследование показало, что уровень заболеваемости раком среди молодежи растет все быстрее. Исследователи, изучившие данные из Великобритании, США и Нидерландов, говорят, что выбор образа жизни стоит тысяч жизней в год.

Новое крупное исследование показало, что в Англии резко возросло число случаев заболевания семью видами рака среди молодежи, что приводит к предупреждениям о том, что выбор образа жизни ежегодно стоит тысяч жизней, пишет The Guardian. Число людей в возрасте до 50 лет, у которых диагностирован рак предстательной железы, в Англии с 2001 года увеличилось в четыре раза, в то время как число случаев раннего выявления рака кишечника, почек и матки увеличилось более чем в два раза.

Анализ данных о раке в Англии, США и Нидерландах, проведенный Всемирным фондом исследований рака, выявил “значительное увеличение” числа случаев рака с ранним началом по семи типам рака в Англии, пяти типам в США и четырем в Нидерландах.

Несмотря на то что заболеваемость раком растет во всех возрастных группах во всем мире, рост числа случаев заболевания на ранней стадии выше, чем в других возрастных группах.

Специалисты заявили, что эти цифры отражают растущую глобальную эпидемию ожирения, неправильное питание и недостаточную физическую активность, а также растущую осведомленность о раке и более ранней диагностике.

Авторы отмечают, что рак среди лиц моложе 50 лет по-прежнему встречается редко, а средний возраст постановки диагноза превышает 60 лет, но тенденция вызывает беспокойство.

Марк Лоулер, профессор цифрового здравоохранения и заведующий кафедрой трансляционной геномики рака в Королевском университете Белфаста, назвал проблему “бомбой замедленного действия, которую нам необходимо обезвредить как можно быстрее, иначе число случаев, несомненно, продолжит расти”.

Он продолжил: “Общая тенденция также вызывает особую тревогу, поскольку она возникает на фоне факторов образа жизни, способствующих тысячам смертей”.

В Англии из 12 изученных типов опухолей заболеваемость раком предстательной железы среди мужчин в возрасте до 50 лет возросла с одного на каждые 100 000 человек в 2001 году до 3,6 на каждые 100 000 в 2023 году. За тот же период показатели заболеваемости раком кишечника среди лиц моложе 50 лет подскочили с 3,9 на 100 000 человек в 2001 году до 8,4 на 100 000 в 2023 году, в то время как ранний рак матки и почек также удвоился до 3,9 и 3 случаев на 100 000 человек соответственно.

Уровень заболеваемости раком молочной железы среди лиц моложе 50 лет увеличился, хотя и менее резко, с 42 до 47,5 на 100 000 в 2023 году, в то время как также наблюдался рост заболеваемости раком поджелудочной железы и печени с ранним началом.

В США анализ официальных данных за период с 2000 года показал, что среди пациентов в возрасте до 50 лет заболеваемость раком почки более чем удвоилась – с 2,5 на 100 000 человек в 2000 году до 5,3 в 2023 году, в то время как заболеваемость раком кишечника, матки и поджелудочной железы увеличилась более чем на 50%, а раком молочной железы – примерно на 20%.

В Нидерландах исследователи обнаружили значительное увеличение случаев раннего развития рака кишечника, почек, печени и шейки матки.

Напротив, показатели заболеваемости раком легких среди лиц моложе 50 лет снизились во всех трех странах, что отражает продолжающееся снижение уровня курения в этих странах.

Доктор Джиота Митроу, исполнительный директор по исследованиям и политике Всемирного фонда изучения рака (WCRF), назвала результаты “тревожными” и добавила: “За каждой цифрой стоит человек, столкнувшийся с раком раньше, чем ожидали они сами, их семья и часто их врач. Хотя рак по-прежнему гораздо чаще встречается у пожилых людей, к этим изменениям среди молодого поколения необходимо относиться как к серьезному приоритету исследований и профилактики рака”.

По мнению специалистов WCRF, этой тенденции могут способствовать такие факторы риска, как растущий уровень ожирения, неправильное питание, недостаточная физическая активность, употребление алкоголя, курение и воздействие окружающей среды (например, загрязняющих веществ, химикатов, пластмасс, воды и воздуха). Около 40% случаев рака связаны с такого рода изменяемыми рисками. Однако более высокая осведомленность о симптомах рака также означает, что у людей больше шансов быть диагностированными на более ранней стадии.

“Хотя мы до конца не понимаем, почему больше случаев рака встречается у людей в возрасте до 50 лет, вполне вероятно, что факторы риска, связанные с раком, – например, избыточный вес и ожирение, диета, употребление алкоголя и курение – играют определенную роль, – отмечает доктор Ванесса Гордон-Дсеагу из WCRF. – В то же время общественность все больше осведомлена о факторах риска, связанных с раком, а также о признаках и симптомах заболевания, на которые следует обращать внимание, поэтому они с большей вероятностью обратятся за медицинской помощью, когда столкнутся с ними”.

Несмотря на то что все больше случаев рака диагностируется на более ранней стадии, “увеличение числа случаев диагностики не объясняет всей картины, и необходимы дополнительные исследования, чтобы понять причины раннего развития рака”, – добавила она.

Королевский колледж Лондона объявил о проведении нового исследования с участием 250 000 человек, финансируемого Cancer Research UK, с целью изучения роста заболеваемости раком кишечника среди молодых людей. Цель исследования – получить более четкое представление о балансе между усугублением факторов риска и улучшением их выявления.

Представитель британского Министерства здравоохранения и социальной защиты сказал: “Эти результаты подчеркивают, почему ранняя диагностика лежит в основе нашего национального плана борьбы с раком. Чтобы помочь быстрее выявить рак, мы инвестируем в новые технологии для ускорения диагностики, расширяем генетическое тестирование и поддерживаем исследования, направленные на лучшее понимание причин рака и тех, кто может подвергаться наибольшему риску. Мы также уделяем приоритетное внимание исследованиям в области менее выживаемых и более редких видов рака, и наша цель состоит в том, чтобы к 2035 году три четверти людей, у которых будет диагностирован рак, были свободны от него или жили хорошо, что позволит спасти 320 000 жизней. У нашего недавно созданного национального совета по борьбе с раком есть специальный представитель по делам детей и молодежи, поскольку мы знаем о разрушительных последствиях заражения раком на ранней стадии жизни”.