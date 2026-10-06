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Общество 976

В Чехии ради экономии отказались от участия в «Евровидении»

В следующем году Чехия не будет принимать участие в «Евровидении»

В следующем году Чехия не будет принимать участие в «Евровидении»
ФОТО: @Jens BÃ�ttner/dpa/Global Look Press

Чехия не будет принимать участие в конкурсе «Евровидение-2027». Решение принято в целях экономии. Об этом рассказали представители Чешского телевидения, которые обычно осуществляют отбор участников.

«В 2027 году вы не увидите чешский флаг на сцене. Чешское телевидение в будущем году не примет участие в конкурсе», - подчеркнули они.

Чешское телевидение не будет также покупать лицензию на трансляцию конкурса «Евровидение-2027». К слову, Чехия с 2007 года регулярно принимала участие в конкурсе.

Ранее наше издание сообщало, что Европейский вещательный союз отклонил заявку государственной телерадиокомпании Казахстана «Хабар» на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение». 

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