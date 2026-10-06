В Приморье осуждены двое несовершеннолетних за террористические акты

Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор двум несовершеннолетним жителям Приморья, признанным виновными в двух терактах, назначив им 8 лет 6 месяцев и 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, причём сроки были определены по совокупности преступлений, совершённых до достижения осуждёнными восемнадцати лет.

По данным пресс-службы суда, поджоги совершались с целью устрашения населения России, создания опасности гибели людей, формирования общественного беспокойства, недоверия к органам власти и дестабилизации работы объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Помимо этого, подсудимые легализовали криптовалюту, полученную ими в качестве вознаграждения.

Ранее сообщалось, что в Томской области автомобиль сбил медведя и перевернулся.