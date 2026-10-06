В Рязанской области парашютист-рекордсмен разбился при прыжке, а в Иркутской области рыбак выжил после нападения медведя: картина дня в регионах России глазами «МК»

Заглянем за МКАД: чем дышит Россия сегодня? Журналисты «Московского комсомольца» в 78 регионах России внимательно следят за всем, что происходит в стране, – от громких происшествий до повседневных проблем и радостей. Эксклюзивный взгляд на самые важные события дня – в нашем обзоре.

Парашютист-рекордсмен разбился при прыжке под Рязанью. Причина трагедии — техническая неисправность основного парашюта.

На Сахалине двух браконьеров осудили за вылов краба на 3,4 млн рублей. Мужчины по сговору поставили несколько ловушек и поймали 60 камчатских крабов и 10 волосатых четырёхугольных. Ловушки бросили на месте.

В Петербурге мужчина на самокате домогался до беременных женщин. Мужчина караулит жертв и бьет девушек по ягодицам, иногда — по голове. Всего известно о 3 пострадавших.

Жительница Новосибирска заморозила новорождённую дочь на веранде. Женщина считала ребенка мертворожденным и не имела намерения его убивать.

Женщина с ребёнком пропали в горах Кавказа. Туристы потерялись по пути к Софийским озёрам. Спасатели вышли на след путешественников и сопроводили их вниз.

В Иркутской области рыбак-пенсионер выжил после нападения медведя. Мужчине удалось отбиться от хищника и отплыть от берега на безопасное расстояние. В результате схватки рыбак получил различные травмы.

Житель Челябинска зарезал знакомого посреди улицы. Причина — личный конфликт. Обвиняемый нанес мужчине 6 ударов ножом в туловище.

Сын экс-мэра Махачкалы погиб в ДТП в Таиланде. Асхабали Мусаев попал в аварию на мопеде. Мужчину госпитализировали, однако спасти не удалось.

В Самарской области мужчина расчленил тело знакомой и сбросил в водоем. Причиной трагедии стала ссора. Подозреваемого задержали.

Три человека в Томской области пострадали в ДТП с медведем. После удара машина съехала в кювет и опрокинулась. Хищник погиб.