В ЮНИСЕФ заявили об угрозе 347 миллионам детей из-за Эль-Ниньо

ЮНИСЕФ выпустил предупреждение о последствиях мощного Эль-Ниньо. С октября по декабрь 2026 года свыше 347 млн детей почти в 100 государствах и территориях окажутся в зонах аномально высокой влажности либо засухи. Это усилит опасность катастрофических паводков и засух.

Организация отмечает, что такие условия могут вынудить людей покидать дома, привести к недоеданию, дефициту воды и росту инфекций. Также в ЮНИСЕФ указали: 1,1 млрд детей — примерно половина всех несовершеннолетних на планете — уже сталкиваются минимум с тремя климатическими угрозами одновременно, среди них засуха, сильная жара и наводнения. Эль-Ниньо, по прогнозу, сделает эти удары ещё жёстче.

В 2016–2023 годах климатические бедствия заставляли свыше 20 тыс. детей и подростков ежесуточно менять место жительства. ЮНИСЕФ предупреждает, что Эль-Ниньо способно увеличить это число.

Больше всего детей в группе риска живёт в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 190 млн. В Восточной и Южной Африке таких детей 41 млн, в Латинской Америке и Карибском бассейне — 41 млн, в Европе и Центральной Азии — 22 млн, на Ближнем Востоке и в Северной Африке — 20 млн, в Западной и Центральной Африке — 20 млн.

В августе в ООН говорили, что Эль-Ниньо в 2026–2027 годах может войти в число самых сильных за всю историю наблюдений.

Мир на грани голода: WSJ предупредила о кризисе

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX