«Весь мир на уши поставил»: россиянин объяснил ковидную панику в Таиланде

Пассажиры рейса Бангкок - Москва неожиданно вспомнили времена пандемии после приземления в Шереметьево. Людей попросили не покидать самолет, а на борт поднялись сотрудники санитарно-карантинного контроля с тепловизором, чтобы проверить температуру у прилетевших из Таиланда.

На самом деле о новой вспышке COVID-19 в Таиланде заговорили еще в сентябре. Россияне, проживающие в Паттайе, рассказали про обстановку на месте.

Слухи о том, что Таиланд якобы накрывает коронавирус, появились ещё сентябре. Российский СМИ первые сообщили о заболевших туристах на Пхукете и в Паттайе. Сослались на парня, который в соцсетях рассказал о пяти заболевших. Позже молодой человек опроверг информацию, из-за которой поднялась паника: «Я выложил ролик, где сказал, что из моей компании болеют 5 человек. Со мной связались журналисты, попросили рассказать о происходящем, чтобы предостеречь россиян от поездок в Таиланд. Я отказался комментировать то, чего нет. Но новость разлетелась: эпидемия на Пхукете! Друзья пишут: заварил ты кашу, весь мир на уши поставил. Честно, никакой эпидемии тут нет, больницы не переполнены. Обычный сезонный грипп. А 5 человек вдруг с температурой стали причиной эпидемии».

Ассоциации туроператоров России тоже выступили опровержением: официальной вспышки COVID-19 в Таиланде не объявлено, ковидных ограничений власти страны не вводили.

При этом сказать, что коронавирус в Таиланде исчез, тоже нельзя.

Тайский Департамент контроля заболеваний в конце августа сообщил, что случаи COVID-19 продолжают регистрировать. За период с 1 января по 28 августа в стране было выявлено 95 357 заболевших и 14 умерших. Позже фигурировали уже более 130 тысяч зарегистрированных случаев с начала года.

Я почитала чаты русскоязычных жителей Таиланда. Туристы, которые только собираются посетить страну, обеспокоены. В одном из крупных русскоязычных каналов о Пхукете появился подробный разбор сообщений о «новой вспышке». Автор сообщает, что сезонный рост респираторных инфекций в дождливый период для Таиланда - обычное явление. И призывает «не верить фейкам про ковид и приезжать в Таиланд».

В свою очередь, департамент контроля заболеваний Таиланда выпустил специальное предупреждение с просьбой не верить фейковым сообщениям о ковид, которые распространяются ради просмотров. Для въезда в страну не требуется ни сертификат о вакцинации, ни отрицательный тест на ковид.

Россиянин, который постоянно живет в Таиланде, рассказал о ситуации.

- Если бы я не читал русские чаты, наверное, вообще бы не знал, что у нас тут какая-то вспышка, - говорит собеседник. - Кафе открыты, торговые центры работают, туристов полно, на улицах никаких проверок нет. Да, у меня есть знакомые, которые болели. У одних ковид, у других - обычный грипп, у кого-то просто температура и горло. Но сейчас сезон дождей, и простудных заболеваний в это время становится больше. Но чтобы народ массово слег с ковидом, такого близко не вижу.

- Тайцы снова начали носить маски?

- Да они всегда носят маски из-за загрязненного воздуха или если простужены, чтобы не заражать других. Никакой паники среди местных нет. Никто не бьет тревогу, что больницы забиты ковидными пациентами. Больше об этом говорят не в Таиланде, а в России. Слово «ковид» я тут не слышал несколько лет. Меня самого завалили сообщениями: правда ли, опять ковид, не закроют ли Таиланд, нужны ли маски?». Успокойтесь, ничего подобного здесь сейчас нет.

- А как тогда объяснить, что в Москве пассажиров прилетевшего из Бангкока самолета уже проверяют тепловизором?

- Задайте этот вопрос российским санитарным службам. В Таиланде в аэропорту ни у кого не проверяют температуру.