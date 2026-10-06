Врачи рассказали, как вирус папилломы человека разрушает репродуктивное здоровье и вызывает рак

Папилломавирусную инфекцию относят к одной из самых распространённых инфекций, передаваемых половым путём. По данным экспертов, она наносит непоправимый вред репродуктивному здоровью, вызывая как доброкачественные, так и злокачественные заболевания, самое частое из которых — рак шейки матки. Однако на сегодня доказана связь между вирусом папилломы человека (ВПЧ) не только с развитием рака шейки матки (именно этот вирус определяет 97–98% случаев заболевания), но и с раком полового члена, раком горла, а также яичников, носоглотки и языка. Эксперты рассказали, чем страшна эта инфекция.

Ещё в 1940-х годах российский учёный Лев Зильбер впервые в мире предположил, что некоторые злокачественные опухоли имеют вирусную природу. Он не просто выдвинул гипотезу, а развил её, открыл специфические опухолевые антигены и заложил основы онковирусологии. Сегодня вирусная природа ряда онкопатологий доказана.

Как рассказал заместитель президента РАН, академик, президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Александр Румянцев, сегодня установлена связь ВПЧ с большим количеством заболеваний. Так, по данным американских центров CDC, этим вирусом обусловлено 90% случаев рака анального канала, 70% рака ротоглотки, 70% рака влагалища и вульвы, 65–70% рака полового члена. «ВПЧ также вызывает другие неприятные заболевания, и это проблема не только женщин, но и мужчин. Например, 6-й и 11-й типы вируса — причина урогенитальных кондилом, а это очень неприятное заболевание», — говорит академик Румянцев.

Кстати, исследования показали, что одна из причин бездетности — малая подвижность сперматозоидов — также может быть связана с воздействием ВПЧ. И наличие вируса в сперме препятствует зачатию.

Как добавляет главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии России Николай Потекаев, сам факт заражения ВПЧ еще не означает стопроцентную болезнь: иногда вирус самостоятельно уходит, не принося никаких разрушений. Случается и так, что вирус имеет латентное течение — обнаруживается по анализам, но не проявляется симптомами. Третий вариант — вирус вызывает изменение эпителия шейки матки. «О болезни говорят, когда начинаются проявления, например, в виде аногенитальных бородавок. В 90% случаев бородавки вызываются вирусом папилломы человека низкой онкогенности — 6-м или 11-м типом. Но это вовсе не значит, что они не сочетаются с высокоонкогенными типами вируса, к которым, прежде всего, относятся 16-й и 18-й типы. Такое сочетание фиксируется, по данным разных источников, в 9–30% случаев. При вирусных бородавках (их ещё называют остроконечными папилломами) в области гениталий элиминация вируса из организма в 90% случаев наступает в течение 2 лет. Хотя сами бородавки можно убрать. Если говорить об РШМ, то для его развития необходимо несколько условий. Первое — высокоонкогенный тип вируса (16, 18, 31 типы); второе — долгая персистенция (более 2 лет) вируса в организме и, третье — изменение эпителия (метапластическое). Тогда уже рисуется весьма негативная картина», — рассказывает Николай Потекаев.

Самые онкогенные штаммы ВПЧ дают до 95% заболеваемости РШМ в мире, и три четверти из них связаны с 16 и 18 типами вируса папилломы, добавляет главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин: «В данном случае факторы риска — не питание, не курение, а очень конкретный вирус. И это тот редкий случай, когда мы можем воздействовать на причину болезни и профилактировать её».

По словам главы Союза педиатров России, главного детского специалиста России по профилактической медицине, академика РАН Лейлы Намазовой-Барановой, сегодня в РФ около 31 млн детей, но рождаемость в последние годы не радует: «В период с 2010 по 2014 годы у нас рождалось около 1,8 млн детей ежегодно, потом число новорождённых снижалось, и в 2025 году родилось меньше 1,2 миллиона. Сравните: в Китае в одной только провинции Гуандун ежегодно рождается более 1 миллиона детей — как во всей нашей стране! И в ближайшее время мы ожидаем сокращения количества детей подросткового возраста. Дети 12–13 лет, как говорят специалисты, еще наивны в интимных отношениях, поэтому их нужно в первую очередь защищать от ВПЧ».

Эксперты напоминают, что лечения от вируса папилломы человека не существует.