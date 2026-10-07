«Артистам надо по шапке получать»: Колдун раскрыл главный секрет Соседова

С момента смерти музыкального критика и звезды «Суперстара» Сергея Соседова прошло почти две недели. Однако разговоры о нем не утихают. Поклонники критика пытаются строить конспирологические версии его смерти и по-прежнему пишут посты с воспоминаниями о нем. Дмитрий Колдун в беседе с «МК» раскрыл секрет такой народной любви.

После ухода Соседова стало понятно: зрители его действительно обожали и уважали. Под постами о нем они по-прежнему продолжают оставлять сотни комментариев, сожалея о таком раннем уходе. Напомним, что Сергей скончался после падения в отеле в возрасте 58 лет.

- Секрет популярности Сергея кроется в его харизме, - считает Дмитрий Колдун. - Он был не похож на других, не обходил углы там, где, может быть, многие обходили. Сергей прямо излагал то, что думает. Это дорогого стоит. Народ это чувствовал, поэтому он пользовался уважением у зрителей.

При жизни Сергей критиковал почти всех звезд, невзирая на титулы. Доставалось периодически и Дмитрию. Но Колдун уверяет, что никогда на критика не обижался. Певец считает, что артистам иногда полезно получать по шапке.

- Мне кажется, не было ни одного человека на белом свете, кого бы Соседов не критиковал, - говорит артист. – В общем, это же его работа. Нам, артистам, иногда надо получать по шапке для того, чтобы мы как-то на себя со стороны по-другому посмотрели. Можно же себя окружить людьми, которые тебя все время хвалят. Но это не совсем правильно. Иногда надо и получить.

Дмитрий через «МК» выразил слова соболезнования маме и близким Соседова. Пожелал сил пережить трагедию.

- С Сергеем мы периодически встречались на съемках: всегда это было очень приятное и интеллигентное общение, - говорит Дмитрий. - Очень жаль, что теперь его с нами нет. Молодой ушел: еще жить да жить.