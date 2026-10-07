Автоэксперт объяснил, что делать, если животное выбежало на дорогу

Осенью опасность встречи с животными на трассе особенно возрастает: рано темнеет, обзор ухудшают дождь и туман, а загородные поездки все чаще проходят в сумерках. На дороге может появиться небольшая собака, лиса, кабан или лось. При этом главная угроза зачастую кроется не в самом столкновении — неверная реакция водителя способна превратить относительно локальное ДТП в потерю управления, выезд на встречную полосу или удар о дерево. Об этом «Российской газете» рассказал эксперт Никита Архипов.

Человек, как отметил эксперт, хорошо замечает объект, который находится в свете фар и движется предсказуемо, однако с животными все иначе: они могут выйти из леса или высокой травы почти перпендикулярно дороге и за несколько секунд оказаться перед автомобилем. Особенно опасны сумерки и ночь, поскольку ближний свет освещает ограниченное расстояние, а водитель нередко выбирает скорость, ориентируясь не на реальную дистанцию видимости, а на привычное ограничение.

По его словам, при 90 км/ч машина каждую секунду проходит около 25 метров: пока водитель заметил животное, осознал ситуацию и начал тормозить, автомобиль уже преодолевает значительное расстояние, к которому добавляется тормозной путь, а на мокром асфальте запас становится еще меньше. Поэтому знак «Дикие животные» стоит воспринимать не как декорацию: если впереди лес, поля, высокая растительность или известное место миграции животных, снижение скорости дает водителю дополнительные секунды.

Одна из типичных ошибок, по мнению Архипова, — попытка объехать животное по направлению его движения. Животное не знает правил и действует в состоянии стресса, поэтому может мгновенно остановиться или развернуться. Основным действием должно быть интенсивное контролируемое торможение с удержанием автомобиля в своей полосе. На машине с исправной ABS педаль тормоза нужно нажимать сильно и удерживать, не ослабляя давление из-за пульсации: вибрация означает работу системы. ABS, как пояснил эксперт, не гарантирует короткий тормозной путь на любом покрытии, ее преимущество — в предотвращении длительной блокировки колес и сохранении управляемости.

Резкий поворот руля на высокой скорости — критическая ошибка. При таком маневре возникает большая боковая нагрузка на шины, а если одновременно идет сильное торможение, возможностей сцепления не хватает. Особенно опасна ситуация на мокрой дороге, на изношенных шинах или при большой разнице сцепления между колесами: возможны занос, снос передней оси, выезд на встречную полосу или обочину, где последствия могут оказаться тяжелее самого столкновения. При этом объезд не исключен полностью: если скорость уже снижена, есть свободное пространство и понятна траектория маневра, он возможен.

Столкновение с небольшим животным чаще повреждает бампер, решетки, подкрылки, радиаторы и нижнюю часть машины. С крупным животным все иначе. Особенно опасен лось: из-за длинных ног основной массив тела расположен высоко, поэтому передняя часть легкового автомобиля может ударить по ногам, после чего тяжелое тело животного попадает на капот и в область лобового стекла — последствия для людей в салоне могут быть крайне тяжелыми. Кабан ниже, но обладает большой массой и плотным телосложением, и его удар способен серьезно повредить бампер, усилитель, радиаторы, подвеску и другие элементы передней части автомобиля, отметил Архипов.

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