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Общество 1922

Автоэксперт объяснил, что делать, если животное выбежало на дорогу

Эксперт предупредил, что попытка увернуться бывает опаснее столкновения

Эксперт предупредил, что попытка увернуться бывает опаснее столкновения
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дарья Дейвальд

Осенью опасность встречи с животными на трассе особенно возрастает: рано темнеет, обзор ухудшают дождь и туман, а загородные поездки все чаще проходят в сумерках. На дороге может появиться небольшая собака, лиса, кабан или лось. При этом главная угроза зачастую кроется не в самом столкновении — неверная реакция водителя способна превратить относительно локальное ДТП в потерю управления, выезд на встречную полосу или удар о дерево. Об этом «Российской газете» рассказал эксперт Никита Архипов.

Человек, как отметил эксперт, хорошо замечает объект, который находится в свете фар и движется предсказуемо, однако с животными все иначе: они могут выйти из леса или высокой травы почти перпендикулярно дороге и за несколько секунд оказаться перед автомобилем. Особенно опасны сумерки и ночь, поскольку ближний свет освещает ограниченное расстояние, а водитель нередко выбирает скорость, ориентируясь не на реальную дистанцию видимости, а на привычное ограничение.

По его словам, при 90 км/ч машина каждую секунду проходит около 25 метров: пока водитель заметил животное, осознал ситуацию и начал тормозить, автомобиль уже преодолевает значительное расстояние, к которому добавляется тормозной путь, а на мокром асфальте запас становится еще меньше. Поэтому знак «Дикие животные» стоит воспринимать не как декорацию: если впереди лес, поля, высокая растительность или известное место миграции животных, снижение скорости дает водителю дополнительные секунды.

Одна из типичных ошибок, по мнению Архипова, — попытка объехать животное по направлению его движения. Животное не знает правил и действует в состоянии стресса, поэтому может мгновенно остановиться или развернуться. Основным действием должно быть интенсивное контролируемое торможение с удержанием автомобиля в своей полосе. На машине с исправной ABS педаль тормоза нужно нажимать сильно и удерживать, не ослабляя давление из-за пульсации: вибрация означает работу системы. ABS, как пояснил эксперт, не гарантирует короткий тормозной путь на любом покрытии, ее преимущество — в предотвращении длительной блокировки колес и сохранении управляемости.

Резкий поворот руля на высокой скорости — критическая ошибка. При таком маневре возникает большая боковая нагрузка на шины, а если одновременно идет сильное торможение, возможностей сцепления не хватает. Особенно опасна ситуация на мокрой дороге, на изношенных шинах или при большой разнице сцепления между колесами: возможны занос, снос передней оси, выезд на встречную полосу или обочину, где последствия могут оказаться тяжелее самого столкновения. При этом объезд не исключен полностью: если скорость уже снижена, есть свободное пространство и понятна траектория маневра, он возможен.

Столкновение с небольшим животным чаще повреждает бампер, решетки, подкрылки, радиаторы и нижнюю часть машины. С крупным животным все иначе. Особенно опасен лось: из-за длинных ног основной массив тела расположен высоко, поэтому передняя часть легкового автомобиля может ударить по ногам, после чего тяжелое тело животного попадает на капот и в область лобового стекла — последствия для людей в салоне могут быть крайне тяжелыми. Кабан ниже, но обладает большой массой и плотным телосложением, и его удар способен серьезно повредить бампер, усилитель, радиаторы, подвеску и другие элементы передней части автомобиля, отметил Архипов.

Ранее 16-летний россиянин получил тяжелые травмы из-за вышедшего на дорогу лося. 

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Автор:
Томская область