Бешенство в России: где опаснее всего и сколько людей погибло за последние годы

Инфекционист Антонова рассказала, где в РФ самая опасная ситуация по бешенству

В последние годы в России снижается число случаев бешенства. Однако люди все равно продолжают заражаться: недавно стало известно, что житель Крыма погиб после укуса домашнего кота, а в Омской области умер 11-летний мальчик . Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Тюменского ГМУ Мария Антонова в интервью MK.RU рассказала, как в России обстоят дела с бешенством, где опаснее всего и как проходит вакцинация.

"С 1975 года в России ежегодно регистрировали около 3 000 случаев бешенства у животных и примерно 10 — у людей. С 2008-го заболеваемость среди животных снижается. За последние 10 лет фиксировали около 2 000 больных животных в год, за последние 5 лет — около 1 200. При этом за медицинской помощью после контактов с животными обращаются примерно 400 тысяч человек в год", - пояснила инфекционист.

Бешенство — это заболевание, которое встречается только у млекопитающих. Поэтому заразиться при контакте с птицами или рептилиями невозможно.

Наиболее неблагополучные территории — Северо-Кавказский, Южный, Центральный, Приволжский федеральные округа, юг Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов. Россельхознадзор ведёт регулярный мониторинг, а при выявлении случая у животного проводят противоэпидемические мероприятия. Подъём заболеваемости среди животных отмечают осенью, ранней весной и зимой — это связано с миграцией и периодом гона у диких плотоядных.

За 2020–2024 годы в России от бешенства погибли 24 человека. В 2025-м зарегистрировали 6 случаев у людей — по 3 у мужчин и женщин, в 6 регионах. За 9 месяцев 2026 года — тоже 6 случаев, в том числе у одного ребёнка. Заражение во всех случаях происходило в сельской местности: в трех случаях от кошек (республики Башкортостан и Крым, Омская область), в одном от щенка (Омская область), в двух от собак (Омская область, Республика Дагестан). Все животные были домашними, но содержались на свободном выгуле или привязи.

Причина гибели — несвоевременное обращение или отказ от экстренной профилактики.

Инфографика: CHATGPT/ ПРОМТ: ЕЛИЗАВЕТА САПКОВА

Кто переносит бешенство

Чаще всего источник вируса — домашние собаки и кошки. Из диких животных основной резервуар — лисицы. Также заражаются волки, енотовидные собаки, барсуки, летучие мыши.

Наиболее опасными считаются глубокие колотые и рваные укусы головы и кистей рук.

«Но при этом риск заражения существует даже при единичной поверхностной царапине, если ее нанесло больное животное», — подчеркнула Антонова.

Инкубационный период заболевания — от 3–6 дней до 5–8 недель, чаще 20–90 дней, в редких случаях до года. Мужчина из Крыма, например, заразился в ноябре, а погиб в апреле.

Первые симптомы — изменение поведения, вялость или, наоборот, неестественная ласковость. Но животное становится заразным за 3–10 дней до проявления болезни. Поэтому риск есть даже при контакте с внешне здоровым животным.

Что делать при укусе

Нужно обильно промыть рану водой с мылом в течение 15 минут, обработать края антисептиком и обратиться в травмпункт.

Вакцинация: шесть уколов, а не 40

Схема из 40 уколов в живот существовала в СССР до 1980-х. Современный курс — 6 внутримышечных инъекций в плечо по схеме 0–3–7–14–30–90 дней. Вакцинацию проводят независимо от срока обращения, даже через несколько месяцев после контакта.

Лечение после появления симптомов

По словам Антоновой, официально одобренного специфического лечения бешенства после появления симптомов в мире нет. Клинические рекомендации разных стран сходятся на том, что показана лишь интенсивная поддерживающая терапия.

«При развитии симптомов болезни человеку оказывают паллиативную помощь. Она направлена на уменьшение внешних раздражителей — резких звуков, яркого света, которые провоцируют судороги, поддержание жизненных функций и уменьшение страданий», — пояснила инфекционист.

Пациентам вводят седативные и обезболивающие при судорогах и возбуждении, погружают в медикаментозный сон. Кормление — через зонд, при необходимости подключают ИВЛ.

Учёные продолжают искать эффективный метод. Изучают противовирусные препараты, индукторы и моноклональные антитела, но исследования показывают неэффективность ещё на этапе лабораторных животных.

Одним из экспериментальных методов был «Милуокский протокол». Его впервые применили в 2005 году в США. Он подразумевает погружение больного в искусственную кому и введение комбинации противовирусных препаратов. Задокументировано более 70 применений, подтверждённых случаев выживания — от 11 до 19 человек. Эффективность методики оценивается как крайне низкая — около 10–14%.

«В настоящий момент Милуокский протокол считается методом, который не доказал свою эффективность, и не является общепризнанным. В нашей стране этот метод также не включён в клинические рекомендации», — подчеркнула Антонова.

По закону родственники имеют право посещать пациента в отделении реанимации. Однако при бешенстве действуют ограничения по эпидемиологической безопасности. Случаи заражения от человека к человеку описаны только при пересадке органов, но пациент в состоянии острого возбуждения опасен для окружающих и себя.