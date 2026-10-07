Больной бешенством кот покусал двух человек в российском регионе

Больной бешенством кот покусал двух человек в Татарстане

Кот с бешенством напал на двух человек в Тукаевском районе Татарстана. Из-за этого в двух населённых пунктах могут ввести карантин, сообщает «Вечерняя Казань».

В селе Калмаш животное набросилось на женщину, в посёлке Новый — на охранника.

Анализы подтвердили, что животное было заражено. Теперь в обоих населённых пунктах могут ввести карантин на два месяца. Ветеринары уже прививают домашних животных.

Как ранее рассказывала врач-инфекционист Мария Антонова, животное становится заразным за 3–10 дней до появления первых признаков болезни. Поэтому риск есть даже при контакте с внешне здоровым питомцем.

Самые опасные — глубокие укусы головы и кистей, но заразиться можно и от единичной неглубокой царапины. После любого контакта нужно промыть рану водой с мылом, обработать края антисептиком и обратиться в травмпункт.

Современный курс — шесть уколов в плечо по схеме 0–3–7–14–30–90 дней. Если не пройти его вовремя, болезнь после появления симптомов уже не лечится.