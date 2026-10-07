Чем вызваны высокоскоростные кружения стай птиц в небе: эксперты высказали предположения

На днях в пабликах Москвы были выложены видео с необычным феноменом — мурмурацией. Это не про котиков, как кто-то подумал, это про птиц. Это те самые необычные перемещения стай пернатых в небе, когда они почти одновременно меняют траекторию движения и образуют причудливые, постоянно меняющиеся фигуры, типа живых облаков. Завораживающее зрелище каждый раз вызывает недюжинное любопытство. Для чего птицы это делают? А главное, как им удается не сталкиваться друг с другом в ходе высокоскоростных маневров? «МК» попытался найти ответы у орнитологов.

Как оказалось, цели птичьих выкрутасов в небе наукой до конца не изучены. Есть только гипотезы! Сами птицы об этом не расскажут...

Сейчас уже это зрелище часто сравнивают с запускаемыми где-нибудь в Китае тысячами светящихся дронов, которые тоже образуют в ночном небе какие-нибудь фигуры или символы — веяние времени! Похоже, что эта идея изначально и возникла у китайцев благодаря наблюдениям за мурмурацией.

Кстати, непонятно, откуда пошло название «мурмурация», которое в переводе с латинского слово означает «бормотание», «жужжание»: разве что звук птичьих крыльев можно отнести к жужжанию?

В соцсетях в сообществе «Московские голуби» горожанам посоветовали в эти дни иногда отрываться от телефонов и смотреть вверх! «Там у наших пернатых коллег сейчас настоящее воздушное шоу. ...Осенью такое зрелище в московском регионе можно увидеть у скворцов, которые перед перелетом собираются большими стаями». В паблике добавили, что наблюдать мурмурацию можно примерно до середины октября, а «потом скворцы отправятся на юг, а московское небо снова останется за местными профессионалами».

Считается, что это явление больше характерно для осени, когда птицы, чаще действительно скворцы, перед долгим путешествием на юг собираются в стаи и совершают тренировочные полеты. Пернатые таким образом набирают силу и отрабатывают координацию перед перелетом. Но это только одно из предположений. А если такое происходит в другое время года? На этот счет есть версия, что таким образом небольшие птицы защищаются от хищников, например, от ястребов или соколов: мурмурация мешает им выделить одинокую цель, что снижает шансы нападения на стаю.

За разъяснениями «МК» обратился к орнитологам. «Мурмурация — явление и вправду сезонное, связанное с периодом миграций, характерно для некоторых птиц, образующих массовые скопления: скворцов, врановых, некоторых куликов и диких волнистых попугайчиков», — рассказала кандидат биологических наук Александра Василевская.

При этом она подчеркнула, что еще нет однозначного ответа на вопрос, зачем нужна мурмурация. Например, есть гипотеза, что это защитное поведение, помогающее дезориентировать хищников, другое мнение — привлечение большего числа сородичей на места кормежки или ночевки.

«Возможно, эти «воздушные танцы» помогают птицам, особенно молодым, координировать совместные действия, как-то отрабатывать маневренность полета, — продолжила биолог. — Самое интересное, что для мурмурации не требуется управление из какого-то единого центра: каждая птица принимает решение, ориентируясь на 5-7 ближайших соседей, по логике: если твои соседи слева на таком-то расстоянии, а соседи справа — на таком, поворачивай туда-то». Точные механизмы еще надо изучить подробнее, резюмировала Александра Василевская.

Это, кстати, называется «правило семи соседей»: каждая птица отслеживает движения примерно семи ближайших соседей, а не всей стаи. Это позволяет мгновенно реагировать на изменения траектории ближайших птиц, создавая волновой эффект по всей стае.

Птицы, кроме того, обладают невероятной для человеческого понимания скоростью реакции благодаря очень высокой временной разрешающей способности зрения. Они замечают и обрабатывают движения гораздо быстрее человека, что позволяет им уклоняться от столкновений даже на скорости до 50 км/ч (!).

Ветеринар, орнитолог Иван Краснов отметил в беседе с «МК», что мурмурация чаще всего изучается на примере обыкновенных скворцов. «В наших широтах наиболее заметны такие огромные стаи в осенне-зимний период, когда птицы собираются к местам массовой ночевки, — говорит он. — Обычно это происходит вечером, перед закатом».

В крупном исследовании более 3000 наблюдений мурмурации регистрировали с октября по март, продолжил орнитолог, причем размер стай увеличивался примерно до начала февраля, а затем снижался. Но жесткой календарной даты здесь нет, и все зависит от региона, миграции птиц и расположения мест ночевок.

«Если говорить кратко, то причина, почему скворцы формируют настолько сложные и продолжительные воздушные фигуры, и как совмещаются все функции этого поведения, нам до конца пока не известны. Все гипотезы, которые существуют, очень посредственные», — подчеркнул Иван Краснов.

Так, например, существует обоснованная версия, о которой уже упоминалось выше, что это защита от хищных птиц: действительно, в большой плотной стае хищнику сложнее выбрать и преследовать одну конкретную птицу. Но мурмурации бывают и тогда, когда видимого хищника рядом нет, поэтому одной этой причиной все поведение пока не объясняется.

«Самое интересное — это то, что у стаи, судя по всему, нет руководителя, — подтвердил и наш собеседник. — Но вот как именно из этих локальных реакций появляются настолько сложные формы, волны, разделения стаи, резкие уплотнения и синхронные развороты — исследуют до сих пор. Даже в работе 2026 года с роботизированным соколом ученые показали, что реакция всей стаи зависит и от скорости распространения информации об опасности, и от того, где находятся первые отреагировавшие птицы, и даже от того, в каком состоянии стая находилась за несколько секунд до этого».

Словом, даже последние исследования настоящую причину мурмураций не установили. "На самом деле, мы далеки от истины, и можем только строить предположения", — заключил орнитолог.

Сколько же еще загадок хранят в себе природа и ее обитатели! Ученым-биологам работы — на долгие века...