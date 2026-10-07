Чиновник Минобрнауки, обвинявшийся во взяточничестве, исчез во время процесса

Суд приостановил рассмотрение уголовного дела высокопоставленного чиновника Минобрнауки Алексея Лотогольца в связи с его исчезновением. По всей видимости, в ближайшее время он будет объявлен в розыск.

Как сообщал ранее «МК», Лотоголец занимал пост начальника отдела языковой политики правового Департамента Минобрнауки. По версии следствия, он осуществлял общее покровительство руководству Международного центра языкового тестирования при РУДН, через который мигранты получали справки об успешном прохождении экзамена по русскому языку. В частности, Лотоголец предупреждал о грядущих проверках со стороны министерства. В 2024-2025 годах он получил взятки от сотрудника центра на общую сумму около 750 тысяч рублей.

В августе прошлого года уголовное дело о взяточничестве начал рассматривать Тверской суд Москвы. Однако сейчас оно приостановлено — обвиняемый скрылся от следствия, ведется его розыск.