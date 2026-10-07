Гарбузов рассказал об открытии фотовыставки «Промышленность Москвы» на Гоголевском бульваре

На Гоголевском бульваре до 31 октября проходит фотовыставка «Промышленность Москвы: технологии, которые создают город». Москвичи и гости увидят передовые разработки и легендарные продукты, обеспечивающие мегаполис. Подробности озвучил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Экспозиция разделена по ключевым отраслям Москвы: пищепром, аэрокосмос, лифтостроение, радиоэлектроника, электромобилестроение, фармацевтика и медизделия. Фотовыставка организована проектом «Открой#Моспром».

«Московская промышленность — это 4735 высокотехнологичных заводов, которые каждый день обеспечивают жителей нашей страны необходимой современной продукцией. Решения предприятий города востребованы не только в разных регионах Российской Федерации, но и за рубежом. Экспортная карта столицы включает более 100 стран мира», — сказал Гарбузов.

Фотовыставка, приуроченная к месяцу московской промышленности, показывает, как предприятия внедряют передовые технологии для комфорта горожан.

Посетители узнают, как делают искусственную почку, зачем у карты «Тройка» пять слоев, что ускоряет передачу данных в 100 раз и как выпускают 1250 батончиков «Рот Фронт» в минуту.

Сергей Собянин объявил октябрь 2026 года месяцем московской промышленности. В программе — более 25 мероприятий. И впервые Москва примет Международный форум ОЭЗ с партнерами из БРИКС, ЕАЭС и ШОС.