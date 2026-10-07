Какой сегодня праздник: 7 октября 2026 года

- Праздники в России сегодня: 7 октября 2026 года
- Международные праздники сегодня: 7 октября 2026 года
- Какой сегодня церковный православный праздник: 7 октября 2026 года
- Что можно и нельзя делать сегодня: 7 октября 2026 года
- Что можно делать сегодня: 7 октября 2026 года
- Что нельзя делать сегодня: 7 октября 2026 года
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Праздники в России сегодня: 7 октября 2026 года
- День образования штабных подразделений МВД России — сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники штабов органов внутренних дел. Эти специалисты занимаются стратегическим планированием, координацией действий различных служб и анализом оперативной обстановки. Их работа — важнейший элемент эффективного управления системой МВД.
- Всероссийский день беременных — в этот день в России чествуют будущих мам и семьи, ожидающие пополнения. Праздник отмечается дважды в год — 7 апреля и 7 октября. Медицинские и социальные учреждения по всей стране проводят консультации, встречи и просветительские мероприятия, посвящённые здоровью во время беременности и мерам государственной поддержки семей.
Международные праздники сегодня: 7 октября 2026 года
- Всемирный день хлопка — эта международная дата призвана подчеркнуть огромное значение хлопка для мировой экономики, сельского хозяйства и промышленности. Хлопковая отрасль даёт средства к существованию миллионам фермеров и рабочих по всему миру, а само волокно остаётся ключевым сырьём для производства одежды и домашнего текстиля.
- День «Ты важен мне» — необычный и трогательный праздник, напоминающий о силе простых слов поддержки. Сегодня принято говорить родным, друзьям и коллегам о том, как они дороги и как вы их цените.
- День спонтанной поэзии — праздник для всех, кто любит поэзию и творческие порывы. В этот день можно попробовать себя в стихосложении, написать короткое стихотворение и поделиться им с близкими или опубликовать в социальных сетях.
Какой сегодня церковный православный праздник: 7 октября 2026 года
По православному церковному календарю 7 октября (24 сентября по старому стилю) совершается память:
- Первомученицы равноапостольной Фёклы Иконийской (I век) — одной из первых христианских мучениц.
- Священномученика Василия Воскресенского, диакона (1918 год).
- Священномучеников Андрея Быстрова и Павла Березина, пресвитеров, преподобномученика Виталия (Кокорева), монаха и мучеников Василия Виноградова, Сергия Михайлова и Спиридона Савельева (1937 год).
- Священномученика Никандра Гривского, пресвитера (1940 год).
- Преподобного Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца (1581 год).
- Преподобномученика Галактиона Вологодского (1612 год).
- Преподобного Коприя Палестинского (530 год).
- Святого Владислава, короля Сербского (1239 год).
- Празднование Мирожской иконы Божьей Матери (1198 год).
В католической традиции сегодня отмечается праздник Девы Марии Розария, установленный в память о победе христианского флота в битве при Лепанто в 1571 году.
Что можно и нельзя делать сегодня: 7 октября 2026 года
7 октября 2026 года в народном календаре отмечается день Фёклы Заревницы, которую также называют Запрядальницей. Православная церковь в эту дату чтит память святой равноапостольной Фёклы Иконийской — раннехристианской мученицы, обращённой в веру апостолом Павлом. В старину замечали, что световой день быстро убывает, ночи становятся длиннее, а солнце будто прячется. С этим днём связано множество традиций, примет и запретов, о которых не стоит забывать.
Что можно делать сегодня: 7 октября 2026 года
- Завершать уборку урожая и начинать молотьбу. В этот день крестьяне заканчивали полевые работы и приступали к обмолоту зерна. С полуночи в овинах разжигали огонь для сушки снопов — именно яркие отблески пламени дали святые прозвание «Заревница».
- Зажигать огонь в овинах и сушить зерно. Огонь в этот день считался очищающей силой. Перед началом топки старались задобрить духа-хозяина овина — овинника, оставляя ему угощение.
- Печь хлеб из муки нового урожая. Из свежего зерна мололи муку и пекли хлеб, которым угощали родных и соседей. Считалось, что такой хлеб приносит в дом достаток и здоровье.
- Женщинам садиться за прялку. На Фёклу Запрядальницу женщины начинали прясть пряжу. Верили, что если начать работу именно 7 октября, она будет спориться всю зиму, а вместе с нитями в дом придёт удача и благополучие.
- Играть свадьбы. В народе говорили: «Что на Феклу завяжешь — не развязать». Поэтому этот день считался одним из самых благоприятных для заключения брака. Свадьба, сыгранная 7 октября, обещала быть крепкой и счастливой.
- Девушкам гадать на суженого. Незамужние девушки тайком приходили к овину и просовывали руку в окно, держа ржаной калач. Если чувствовали прикосновение — ждали сватов. Тёплая и лохматая «лапка» сулила богатого жениха, холодная и скользкая — бедного.
- Ходить в баню. Считалось, что баня в этот день очищает от осенней хвори и укрепляет здоровье перед наступающими холодами.
- Ходить за грибами. Это был последний день сезона, когда отправлялись за боровиками. Удачливый грибник возвращался с полными корзинами, и в доме накрывали богатый стол — жарили грибы с картошкой или пекли пироги с грибной начинкой.
- Готовить блюда из свёклы. «На Феклу дергай свёклу», — говорили в старину. Хозяйки убирали последний урожай и варили борщ или свекольник.
- Угощать нуждающихся. В этот день принято было пом