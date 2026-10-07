Какой сегодня праздник: 7 октября 2026 года

Сегодня, 7 октября 2026 года, по григорианскому календарю идёт 280-й день года. До наступления нового года остаётся всего 85 дней . По юлианскому календарю эта дата соответствует 24 сентября. Этот день богат на события: отмечаются профессиональные, международные, необычные и церковные праздники, вспоминаются важные исторические вехи и дни рождения выдающихся людей.

Праздники в России сегодня: 7 октября 2026 года

День образования штабных подразделений МВД России — сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники штабов органов внутренних дел. Эти специалисты занимаются стратегическим планированием, координацией действий различных служб и анализом оперативной обстановки. Их работа — важнейший элемент эффективного управления системой МВД.

— сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники штабов органов внутренних дел. Эти специалисты занимаются стратегическим планированием, координацией действий различных служб и анализом оперативной обстановки. Их работа — важнейший элемент эффективного управления системой МВД. Всероссийский день беременных — в этот день в России чествуют будущих мам и семьи, ожидающие пополнения. Праздник отмечается дважды в год — 7 апреля и 7 октября. Медицинские и социальные учреждения по всей стране проводят консультации, встречи и просветительские мероприятия, посвящённые здоровью во время беременности и мерам государственной поддержки семей.

Международные праздники сегодня: 7 октября 2026 года

Всемирный день хлопка — эта международная дата призвана подчеркнуть огромное значение хлопка для мировой экономики, сельского хозяйства и промышленности. Хлопковая отрасль даёт средства к существованию миллионам фермеров и рабочих по всему миру, а само волокно остаётся ключевым сырьём для производства одежды и домашнего текстиля.

— эта международная дата призвана подчеркнуть огромное значение хлопка для мировой экономики, сельского хозяйства и промышленности. Хлопковая отрасль даёт средства к существованию миллионам фермеров и рабочих по всему миру, а само волокно остаётся ключевым сырьём для производства одежды и домашнего текстиля. День «Ты важен мне» — необычный и трогательный праздник, напоминающий о силе простых слов поддержки. Сегодня принято говорить родным, друзьям и коллегам о том, как они дороги и как вы их цените.

— необычный и трогательный праздник, напоминающий о силе простых слов поддержки. Сегодня принято говорить родным, друзьям и коллегам о том, как они дороги и как вы их цените. День спонтанной поэзии — праздник для всех, кто любит поэзию и творческие порывы. В этот день можно попробовать себя в стихосложении, написать короткое стихотворение и поделиться им с близкими или опубликовать в социальных сетях. Фото: Никита Попов

Какой сегодня церковный православный праздник: 7 октября 2026 года

По православному церковному календарю 7 октября (24 сентября по старому стилю) совершается память:

Первомученицы равноапостольной Фёклы Иконийской (I век) — одной из первых христианских мучениц.

Священномученика Василия Воскресенского, диакона (1918 год).

Священномучеников Андрея Быстрова и Павла Березина, пресвитеров, преподобномученика Виталия (Кокорева), монаха и мучеников Василия Виноградова, Сергия Михайлова и Спиридона Савельева (1937 год).

Священномученика Никандра Гривского, пресвитера (1940 год).

Преподобного Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца (1581 год).

Преподобномученика Галактиона Вологодского (1612 год).

Преподобного Коприя Палестинского (530 год).

Святого Владислава, короля Сербского (1239 год).

Празднование Мирожской иконы Божьей Матери (1198 год).

В католической традиции сегодня отмечается праздник Девы Марии Розария, установленный в память о победе христианского флота в битве при Лепанто в 1571 году.

Что можно и нельзя делать сегодня: 7 октября 2026 года

7 октября 2026 года в народном календаре отмечается день Фёклы Заревницы, которую также называют Запрядальницей. Православная церковь в эту дату чтит память святой равноапостольной Фёклы Иконийской — раннехристианской мученицы, обращённой в веру апостолом Павлом. В старину замечали, что световой день быстро убывает, ночи становятся длиннее, а солнце будто прячется. С этим днём связано множество традиций, примет и запретов, о которых не стоит забывать.

Что можно делать сегодня: 7 октября 2026 года