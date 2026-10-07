Комар оставил огромный инфицированный кратер в ноге у россиянки

После укуса комара на Бали у 20-летней россиянки на ноге образовался глубокий воспаленный нарыв. Девушке пришлось обратиться к врачам, которые вскрыли образование и промыли пораженные ткани, сообщает "База".

Девушка со своим парнем переехала из Татарстана во Вьетнам, а затем они начали путешествовать по Азии. На Бали девушку укусил комар. Сначала она не придала этому значения, однако через некоторое время место укуса начало воспаляться.

В больнице врачи вскрыли нарыв и обработали глубокую рану. Теперь россиянке приходится регулярно ходить на перевязки.

По словам девушки, после этой поездки на ноге у нее останется заметный шрам.

Ранее сообщалось, что российская туристка заразилась лихорадкой денге во Вьетнаме.