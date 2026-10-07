Кошка-диверсантка плюнула в глаз россиянке и вызвала сильнейшее воспаление

Кошка по кличке Масяня из Новосибирска плюнула хозяйке в глаз, спровоцировав сильнейшее воспаление роговицы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел глубокой ночью. Сибирячка по имени Юля проснулась от того, что ее питомица слишком усердно наводила красоту и в этот момент решила встряхнуться.

Слюна прицельно попала в левый глаз хозяйке, из-за чего роговица тут же воспалилась и стала выпуклой.

Девушка в панике позвонила в скорую. Диспетчер с трудом сдерживал смех, слушая сбивчивый рассказ, но в итоге успокоил Юлю и посоветовал показаться врачу.

Не дожидаясь утра, сибирячка сбегала в аптеку за каплями. Отек после ночного приключения держался еще два дня.

Читайте также:

«Российский старик-отшельник расправился с семейной парой из-за голосов в голове»

«Двое мужчин подкараулили россиянку у дома и украли крупную сумму денег»