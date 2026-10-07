«Логика молока» выходит в категорию сыров 

Компания «Логика молока», российский производитель молочных продуктов, объявила о расширении продуктового портфеля: помимо традиционных и современных молочных продуктов, мороженого, детского питания и напитков на растительной основе компания выходит в категорию сыров. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что данный шаг обусловлен существенным ростом потребления сыров в России: с 2020 по 2025 год сегмент вырос примерно на 43%, преодолев в 2023 году психологическую отметку в 1 млн тонн. Сейчас категория продолжает показывать положительную динамику – за первое полугодие 2026 года потребление выросло еще на 3,5%.

В компании уточнили, что в настоящий момент на рынок выводятся творожные сыры: натуральный и с зеленью, а также полутвердый сыр. В дальнейшем компания планирует расширять портфель сыров за счет новых видов и вкусов.

«Рынок сыров, как в России, так и за рубежом, остается одним из самых динамично растущих сегментов молочной отрасли, и по прогнозам к 2035 году рост потребления составит еще около 40%. Мы внимательно следим за предпочтениями потребителей, развивая свое присутствие на новых рынках: в 2026 году мы уже расширили свой портфель сразу двумя категориями – мороженое и сыры. Мы продолжим разрабатывать новые продукты, которые отвечают спросу отечественных и зарубежных потребителей», – подчеркнул Якуб Закриев, генеральный директор компании.