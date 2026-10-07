Мать-одиночка решила зарабатывать на OnlyFans, чтобы обеспечить дочь, и вскоре пожалела об этом

Британка Эммеральд Барвайз рассказала, что попытка заработать с помощью OnlyFans обернулась для нее травлей и преследованием. По словам женщины, последствия этого решения продолжают влиять на ее личную жизнь даже после ухода с платформы, пишет The Sun.

В 2022 году мать-одиночка столкнулась с финансовыми трудностями и зарегистрировалась на сервисе, чтобы обеспечить дочь. Изначально Барвайз рассчитывала публиковать неоткровенный контент, однако, по ее словам, подписчики требовали более смелых материалов, без которых доход оставался небольшим.

Позднее некоторые поклонники начали предлагать женщине деньги за личные встречи без физической близости. Один из постоянных клиентов признался Барвайз в любви, а после отказа стал ее преследовать. В результате британке пришлось обратиться за помощью в полицию.

После случившегося Барвайз решила покинуть индустрию, однако столкнулась с новой проблемой — негативной реакцией потенциальных партнеров на ее прошлое. Женщина утверждает, что из-за прежней деятельности ей до сих пор сложно построить длительные отношения.

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