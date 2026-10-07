МЧС предупредило об опасных погодных явлениях в двух субъектах РФ 8 октября

МЧС предупредило об опасных погодных явлениях в Камчатском крае 8 октября

МЧС России заявило, что в Камчатском крае и Сахалинской области 8 октября ожидаются опасные погодные явления.

Ветер в обоих субъектах может достигать 35 метров в секунду, заявили в ведомстве. Как уточняется, речь идет о прибрежных территориях.

Во время ветренной погоды МЧС рекомендует обходить рекламные щиты, ветхие строения и не приближаться к деревьям.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что в Москве 8 октября ожидается теплая для середины осени погода без дождей.

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