На Курилах произошло два землетрясения за час

В Тихом океане возле Курильских островов зафиксированы землетрясения магнитудой 6,1 и 4,6. Об этом сообщает Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Более сильный толчок произошел в 3:48 по сахалинскому времени. Его эпицентр располагался в 149 километрах восточнее необитаемого острова Матуа. Очаг залегал на глубине 20 километров под морским дном.

В Северо-Курильске на Парамушире толчки могли ощущаться силой до трех баллов.

Через час землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 59 километрах восточнее села Малокурильское на Шикотане. Там подземные толчки также могли ощущаться силой до трех баллов.

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