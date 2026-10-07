Назван самый полезный способ приготовления яиц

Кардиолог Крейг Басман назвал варку одним из наиболее предпочтительных для здоровья сердца способов приготовления яиц. По словам специалиста, лучше всего готовить их в воде. Об этом пишет Parade.

Глaвное преимущество такого способа заключается в отсутствии дополнительных жиров. При варке не требуется использовать сливочное или растительное масло, поэтому в рацион не попадает лишнее количество насыщенных жиров.

Врач отметил, что избыток насыщенных жиров способен негативно влиять на уровень тaк называемого плохого холестерина. Поэтому способ приготовления яиц может иметь значение для людей, которые следят за состоянием сердечно-сосудистой системы.

Тем, кто не любит вареные яйца, Басман предложил альтернативу — яичницу или омлет. Для их приготовления кардиолог советует брать немного оливкового масла или масла авокадо и использовать слабый огонь.

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