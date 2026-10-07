Названа полезная привычка перед сном, которая поможет лучше отдохнуть

Чтение обычной бумажной книги перед сном может помочь организму настроиться на полноценный отдых. Вернуть эту привычку в вечерний распорядок посоветовала нейробиолог Назарет Кастельянос. Об этом пишет HuffPost.

По словам специалиста, спокойное чтение способствует расслаблению нервной системы. Плавные движeния глаз по строкам оказывают своеобразный убаюкивающий эффект и помогают подготовиться ко сну.

При этом Кастельянос рекомендует не пользоваться смартфоном непосредственно перед засыпанием. Телефон продолжает поддерживать умственную активность и не позволяет полностью отвлечься от накопившегося за день напряжения.

В результате человек может уснуть из-за сильной усталости, однако состояние внутреннего беспокойства сохраняется. Как отметила нейробиолог, это способно ухудшать качество ночного отдыха и становиться причиной усталости после пробуждения.

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