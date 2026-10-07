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Общество 5889

Названа полезная привычка перед сном, которая поможет лучше отдохнуть

Нейробиолог oбъяснила пользу чтения бумажные книги перед сном

Нейробиолог oбъяснила пользу чтения бумажные книги перед сном
Изображение сгенерировано нейросетью chatgpt / Александр Кашков

Чтение обычной бумажной книги перед сном может помочь организму настроиться на полноценный отдых. Вернуть эту привычку в вечерний распорядок посоветовала нейробиолог Назарет Кастельянос. Об этом пишет HuffPost.

По словам специалиста, спокойное чтение способствует расслаблению нервной системы. Плавные движeния глаз по строкам оказывают своеобразный убаюкивающий эффект и помогают подготовиться ко сну.

При этом Кастельянос рекомендует не пользоваться смартфоном непосредственно перед засыпанием. Телефон продолжает поддерживать умственную активность и не позволяет полностью отвлечься от накопившегося за день напряжения.

В результате человек может уснуть из-за сильной усталости, однако состояние внутреннего беспокойства сохраняется. Как отметила нейробиолог, это способно ухудшать качество ночного отдыха и становиться причиной усталости после пробуждения.

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