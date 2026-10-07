Названо неожиданное вещество, снижающее риск смерти от рака

PLOS Medicine: снижать риск смерти у людей с онкологией могут антидепрессанты

Распространенные антидепрессанты оказались связаны со снижением риска смерти у онкологических пациентов, получающих иммунотерапию. Речь идет о селективных ингибиторах обратного захвата серотонина (СИОЗС). Результаты исследования ученых из Тайваня опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Специалисты изучили данные пациентов со злокачественными опухолями, депрессией или тревожными расстройствами. Они сравнили 1567 человек, принимавших СИОЗС, с таким же количеством пациентов, получавших бензодиазепины.

В течение двух лет не удалось спасти 23,5% пациентов из первой группы против 34,4% из второй. С учетом времени наступления смерти прием СИОЗС был связан со снижением ее риска примерно на 37%.

Возможное объяснение связано с влиянием антидепрессантов на иммунитет. СИОЗС блокируют транспортер серотонина, который способен подавлять активность Т-клеток.

Благодаря этому иммунные клетки потенциально могут эффективнее атаковать опухоль на фоне иммунотерапии. Эту гипотезу поддержал анализ более 8,2 тысячи образцов опухолей: при 13 из 20 изученных типов рака повышенная активность гена транспортера серотонина была связана с более слабым Т-клеточным ответом.

Однако исследование было наблюдательным, поэтому оно не доказывает, что антидепрессанты непосредственно снижают смертность от рака.

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