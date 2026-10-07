Недоказненная женщина пришла в сознание и заговорила

Американка Криста Пайк находится в сознании и говорит после неудачной попытки казни, сообщают адвокаты. Приговоренная к смерти получила две дозы пентобарбитала, когда власти пытались привести приговор в исполнение 30 сентября.

Криста Пайк, заключенная из Теннесси, пережившая попытку властей штата казнить ее, находится в сознании и разговаривает во время лечения в больнице, сообщили во вторник ее адвокаты.

Как напоминает The Guardian, 50-летняя Пайк пережила две дозы пентобарбитала, успокоительного средства, когда власти штата Теннесси пытались умертвить ее в прошлую среду в связи со случаем, который потряс многих в Америке и попал в заголовки газет по всему миру. Она должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет.

“Несмотря ни на что, Криста Пайк находится в сознании, разговаривает и продолжает получать неотложную медицинскую помощь. Несмотря на серьезные повреждения рук, она по-прежнему в наручниках и прикована к кровати. Ее выздоровление беспрецедентно с медицинской точки зрения. Ее прогноз остается неясным, но, как минимум, мы ожидаем длительного выздоровления”, - говорится в заявлении адвокатов Пайк.

“Она - единственный человек, который, как известно, выжил после попытки казни в США. Криста выжила и будет восстанавливаться со дня на день. Мы продолжаем просить губернатора штата Теннесси заменить приговор Кристе Пайк пожизненным заключением без возможности условно-досрочного освобождения”, - добавили адвокаты Пайк.

Это заявление стало первым свидетельством того, что состояние Пайк улучшилось с тех пор, как машина скорой помощи увезла ее из тюрьмы в Нэшвилле ночью 30 сентября.

Свидетели попытки казнить Пайк рассказали, что, как они слышали, она задыхалась и хрипела в течение часа после первой инъекции. Затем она была госпитализирована после того, как вторая доза не привела к летальному исходу. В больнице она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находилась в критическом состоянии.

После неудачной попытки казни один из адвокатов Пайк, Рэнди Спайви, назвал этот процесс “жестоким и мучительным”, добавив, что он насчитал семь игл в левой руке Пайк, “одна из которых, по-видимому, была согнута, когда ее вытаскивали”. Перед казнью ее адвокаты предупреждали, что чиновникам может быть трудно найти вены, что причинит ей страдания в процессе, но штат настаивал на продолжении, и Верховный суд США разрешил тюрьме действовать дальше.

Эта неудачная попытка вызвало широкое осуждение со стороны всего политического спектра и среди сторонников запрета смертной казни. Начальник тюрьмы в Теннесси Фрэнк Страда также подал в отставку после этого. Страда столкнулся с усиливающимся вниманием, и адвокаты заявили, что дело Пайка стало пятой “неудачной” казнью под его руководством в двух штатах.

В 1995 году Пайк и ее бойфренд, которому на тот момент было 17 лет, убили 19-летнюю Коллин Слеммер, одну из их однокашниц в Ноксвилле. По словам обвинителей, Пайк была обеспокоена тем, что Слеммер пытается увести у нее ее тогдашнего бойфренда Тадарила Шиппа. Вместе они заманили Слеммер в лесистую местность, и Пайк разрезала Слеммер живот и горло канцелярским ножом, а затем разбила ей голову камнем. Шипп вырезал пентаграмму на груди Слеммер.

Шипп был признан виновным в убийстве первой степени в 1997 году и приговорен к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения. А Пайк провела почти 30 лет в одиночной камере смертников.