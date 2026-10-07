Огромная "анаконда" напугала принимавшего душ москвича

В одной из квартир Южного административного округа Москвы произошел необычный инцидент. Маисовый полоз, также известный как красная крысиная змея, напугал местного жителя, который в этот момент принимал душ. Об этом пишет Mash.

Рептилия, которую в публикации описывают как «огромную анаконду», выползла из вентиляционного отверстия и проникла в помещение. Через несколько минут змея уползла обратно тем же путём.

Как поясняют специалисты, незваный гость не представляет опасности. Маисовый полоз не является ядовитым.

Благодаря спокойному характеру и сравнительно простому уходу эту змею часто держат в домашних террариумах.

Вероятно, полоз сбежал от одного из соседей, увлекающихся экзотическими животными, и перемещался по общедомовым коммуникациям.

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