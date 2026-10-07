Педагог-кларнетист растлил ученицу в день рождения: заманил в отель

Как стало известно «МК», 39-летний учитель преподавал кларнет в одной из детских музыкальных школ, а также был руководителем отделения духовых и музыкальных инструментов. Среди своих учеников он особо выделял одну девочку, которая отличалась большим талантом и не раз побеждала в конкурсах. В 2022 году кларнетист предложил своей лучшей ученице брать дополнительные уроки перед поступлением в училище. Уже тогда мужчина начал оказывать девушке знаки внимания — подвозил ее на автомобиле, если занятия проводились в разных репетиционных классах, делал комплименты, настоял на том, чтобы они перешли на «ты» и т. д. В один из осенних дней ученица неожиданно посетовала, что не знает, как провести свой день рождения, который как раз сегодня. Тогда педагог заманил ее в апарт-отель в Митино, предварительно сняв номер. За угощением — облепиховым тортом и бутылкой вина — последовало непристойное предложение. В итоге все закончилось изнасилованием. Правда, педагог утверждал, что девушка не предъявляла никаких претензий, да и в дальнейшем они нормально общались как учитель и ученица. И действительно, юная кларнетистка призналась во всем матери лишь спустя три года. Она пояснила, что боялась осуждения со стороны родственников, но постыдная история мучила ее, и девушка была не в силах держать ее в себе.

Столичные следователи возбудили против преподавателя уголовное дело. Педагог заявил, что стал жертвой оговора — дескать, интимная связь была по обоюдному согласию, а потом юная ученица просто приревновала его к другим женщинам. Тем не менее, Тушинский суд приговорил мужчину к 8,5 года лишения свободы с запретом на работу с детьми в течение 13 лет. Кроме того, он выплатит моральный ущерб в размере 500 тысяч рублей.