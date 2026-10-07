Полицейская собака спасла дедушку, который несколько дней лежал посреди поля

В Польше собака спасла дедушку, который несколько дней лежал посреди поля

В Польше полицейская собака нашла 86-летнего пенсионера, который несколько дней пролежал в поле. Мужчина пропал после того, как 2 октября вышел из дома, пишет WP Wiadomości.

О его исчезновении в полицию сообщили в ночь с пятницы на субботу. К поискам подключились полицейские и пожарные, которые обследовали окрестности, в том числе с помощью дрона.

Найти пенсионера помогла служебная собака Альфа. Старший сержант Лукаш Роля вывел ее на поиски, и животное взяло след, который привел сотрудников на поле.

Пропавшего обнаружили лежащим на земле. Его сразу передали медикам. Жизни мужчины ничего не угрожает.

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