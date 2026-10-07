Полиция изъяла «конфиденциальные» материалы экс-принца при обыске по делу Эпштейна

Экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор обвинил полицию в изъятии «личных и конфиденциальных материалов, не имеющих отношения к расследованию», во время обысков по делу Эпштейна. Бывший герцог Йоркский, арестованный в феврале 2026 года по подозрению в ненадлежащем поведении на госслужбе, пытается аннулировать ордера на обыск. Закрытое слушание в Высоком суде состоится уже 8 октября.

Младший брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор обвинил детективов в изъятии личных вещей во время обысков в его доме, связанных с файлами Эпштейна. Опозоренный бывший герцог Йоркский был арестован в день своего 66-летия по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе после того, как его обвинили в том, что он поделился конфиденциальной информацией с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном.

Эндрю теперь пытается аннулировать ордера на обыск, которые привели к его аресту, после того как обнаружил, что сотрудники полиции якобы изъяли «личные и конфиденциальные материалы, не имеющие отношения к уголовному расследованию». Что это были за предметы, не сообщается.

Его проблема связана с ордерами, которые позволили полицейским провести обыск в его временном доме в Сандрингеме, Вуд-Фарм и Ройял-Лодж, где Эндрю прожил более двух десятилетий до своего переезда в поместье в Норфолке. В конце 2025 года король лишил своего брата как права быть принцем, так и герцогского титула из-за его связи с осуждённым сексуальным преступником.

Эндрю получил разрешение оспорить законность действий полиции в связи с обысками, связанными с его арестом в феврале. С тех пор как Эндрю был лишён своих титулов и изгнан из Королевской ложи, он получал пособие от короля: сумма не разглашается, но, как сообщается, ему сказали, что это не для юридической борьбы с полицией. Судья Олд-Бейли выдал ордера, которые позволили полиции провести обыск в резиденции Эндрю в поместье Сандрингем и в его бывшем виндзорском доме Ройял Лодж.

Представитель судебной власти подтвердил, что закрытое слушание по иску Эндрю должно состояться в четверг, 8 октября, в 14:00 в Высоком суде перед судьёй Хиллиардом.

Представитель полиции Темз-Вэлли заявил: «В то время как наше расследование неправомерных действий на государственной службе продолжается, мы участвуем в судебном разбирательстве в связи с ордерами, ранее полученными из Центрального уголовного суда. Поскольку эти судебные разбирательства в настоящее время продолжаются, с нашей стороны было бы неуместно давать дальнейшие комментарии».