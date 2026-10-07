Пьяная обезьяна разгромила квартиры и напала на людей

В Бразилии обезьяна проникла в дом, выпила спирт и ранила четырех человек

В бразильском городе Салвадор (штат Баия) дикая обезьяна-капуцин проникла в несколько домов жилого комплекса, выпила найденный там 70-процентный спирт и съела упаковку таблеток.

По данным издания UOL, после употребления веществ животное пришло в возбужденное состояние и напало на людей. В результате инцидента пострадали трое местных жителей и охранник комплекса.

Специалисты полагают, что именно алкоголь и медикаменты спровоцировали агрессию примата.

Для поимки зверя правоохранителям пришлось использовать сачок и кожаные перчатки.

После задержания капуцина доставили в Центр сортировки диких животных. Ветеринары отметили, что животное сильно ослаблено и нуждается в медицинском уходе.

По словам соседей, у обезьяны есть владелец и сертификат на содержание, однако в момент инцидента хозяина не было дома.

Читайте также:

«Убийц россиянина удалось задержать спустя три десятилетия»

«Тело человека достали из реки в российском городе»