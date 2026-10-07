Пьяная обезьяна разгромила квартиры и напала на людей

В бразильском городе Салвадор (штат Баия) дикая обезьяна-капуцин проникла в несколько домов жилого комплекса, выпила найденный там 70-процентный спирт и съела упаковку таблеток.
По данным издания UOL, после употребления веществ животное пришло в возбужденное состояние и напало на людей. В результате инцидента пострадали трое местных жителей и охранник комплекса.
Специалисты полагают, что именно алкоголь и медикаменты спровоцировали агрессию примата.
Для поимки зверя правоохранителям пришлось использовать сачок и кожаные перчатки.
После задержания капуцина доставили в Центр сортировки диких животных. Ветеринары отметили, что животное сильно ослаблено и нуждается в медицинском уходе.
По словам соседей, у обезьяны есть владелец и сертификат на содержание, однако в момент инцидента хозяина не было дома.
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