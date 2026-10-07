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Общество 2987

Россиянам назвали продукты, которые не стоит покупать впрок

Эксперт заявила, что запасы продуктов на зиму требуют особых условий хранения

Эксперт заявила, что запасы продуктов на зиму требуют особых условий хранения
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дарья Дейвальд

Созданные впрок запасы круп, муки, растительного масла и других продуктов в условиях городской квартиры требуют особого внимания к условиям хранения. Об этом в беседе с Life.ru рассказала директор эксперт Елена Спеценко.

«Центральное отопление и кухня, где плита соседствует с полками, создают температуру выше рекомендованной, а постоянный контакт с теплом и светом ускоряет окисление жиров — задолго до истечения срока годности», — пояснила она.

В первую очередь это относится к крупам с высоким содержанием масел. Так, овсяные хлопья хранятся лишь четыре месяца, пшено — девять-десять месяцев, а манная крупа — десять месяцев. Мука и крупы впитывают влагу и посторонние запахи, а в мешках и открытых пакетах легко заводятся вредители, для которых кухонный шкаф становится комфортной средой.

Растительное масло также не стоит закупать впрок в больших объемах: после вскрытия бутылки начинается окисление, которое свет и тепло у плиты лишь ускоряют.

Специи при долгом хранении постепенно утрачивают аромат. Молотые приправы сохраняют свои свойства около года-полутора, тогда как цельные зерна и стручки способны пролежать до четырех лет.

Отдельного внимания требуют орехи, особенно очищенные. При комнатной температуре они хранятся считанные недели, а повышенная влажность и тепло чреваты появлением плесени. Для длительного хранения орехи лучше держать в холодильнике или морозильной камере, а не в кухонном шкафу.

Как отметила Спеценко, мед при температуре выше 20 градусов быстрее кристаллизуется и теряет свои свойства, а открытая банка хранится не более года.

Таким образом, при закупке продуктов впрок важно учитывать не только срок годности на упаковке, но и условия, в которых запасы будут находиться дома.

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