Россиянам назвали продукты, которые не стоит покупать впрок

Созданные впрок запасы круп, муки, растительного масла и других продуктов в условиях городской квартиры требуют особого внимания к условиям хранения. Об этом в беседе с Life.ru рассказала директор эксперт Елена Спеценко.

«Центральное отопление и кухня, где плита соседствует с полками, создают температуру выше рекомендованной, а постоянный контакт с теплом и светом ускоряет окисление жиров — задолго до истечения срока годности», — пояснила она.

В первую очередь это относится к крупам с высоким содержанием масел. Так, овсяные хлопья хранятся лишь четыре месяца, пшено — девять-десять месяцев, а манная крупа — десять месяцев. Мука и крупы впитывают влагу и посторонние запахи, а в мешках и открытых пакетах легко заводятся вредители, для которых кухонный шкаф становится комфортной средой.

Растительное масло также не стоит закупать впрок в больших объемах: после вскрытия бутылки начинается окисление, которое свет и тепло у плиты лишь ускоряют.

Специи при долгом хранении постепенно утрачивают аромат. Молотые приправы сохраняют свои свойства около года-полутора, тогда как цельные зерна и стручки способны пролежать до четырех лет.

Отдельного внимания требуют орехи, особенно очищенные. При комнатной температуре они хранятся считанные недели, а повышенная влажность и тепло чреваты появлением плесени. Для длительного хранения орехи лучше держать в холодильнике или морозильной камере, а не в кухонном шкафу.

Как отметила Спеценко, мед при температуре выше 20 градусов быстрее кристаллизуется и теряет свои свойства, а открытая банка хранится не более года.

Таким образом, при закупке продуктов впрок важно учитывать не только срок годности на упаковке, но и условия, в которых запасы будут находиться дома.

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