Россиянам рассказали, можно ли не идти на работу в непогоду

Неблагоприятные погодные условия могут помешать сотруднику добраться до рабочего места. В таком случае ему необходимо сообщить об этом своему руководителю, говорится в материале ВФокусе Mail.

В Трудовом кодексе нет специальной нормы, согласно которой сотрудник может остаться дома из-за непогоды. Поэтому он должен согласовать неявку с работодателем ввиду опасной или невозможной поездки. Связаться с руководителем можно как по телефону, так и письменно. При этом важно подтвердить причины, которые помешали прийти в офис.

Доказательствами могут служить сообщения официальных метеослужб, включая штормовые предупреждения Гидрометцентра, а также информация дорожных и транспортных организаций о перекрытиях, остановке движения или других проблемах. Подойдут и публикации СМИ о чрезвычайной ситуации в городе или собственные фотографии или видео, на которых видны погодные условия.

Если сотрудник был готов приступить к работе, но не смог приехать по объективным обстоятельствам, этот период квалифицируется как простой. Оплата за это время должна составлять не менее двух третей от средней заработной платы.

Решение о том, считать ли причину неявки уважительной, принимает работодатель. В связи с этим работнику необходимо уведомить руководство о возникших обстоятельствах и предоставить подтверждение невозможности или небезопасности поездки. В случае признания работодателем этих причин неуважительными и квалификации отсутствия как прогула, работник вправе обжаловать принятое решение в Государственной инспекции труда или в суде.

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