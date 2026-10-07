Россияне массово слегли с кишечной инфекцией в элитном турецком отеле

Shot: десятки россиян слегли с отравлением в пятизвездочном отеле в Турции

Десятки российских туристов обратились за медицинской помощью в семейном пятизвездочном отеле в турецком Сиде. По данным Telegram-канала SHOT, гости массово жалуются на рвоту, диарею, высокую температуру и антисанитарию.

Как выяснило издание, одна из отдыхающих приехала в отель компанией из девяти человек — симптомы кишечной инфекции проявились у семерых.

По словам туристов, к отельному врачу регулярно обращаются и другие постояльцы с аналогичными жалобами. Один из отдыхающих утверждает, что переболело большинство гостей.

Причиной вспышки россияне называют нарушение санитарных норм и плохое качество еды. В частности, туристы заявляют, что в пляжном баре сотрудники не моют стаканы, а лишь споласкивают их водой и сразу выставляют для повторного использования.

Как отмечает SHOT, это не первый случай жалоб на данную гостиницу: сообщения о рвоте, высокой температуре и очередях к врачу от постояльцев отеля появлялись еще в августе и сентябре.

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