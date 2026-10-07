Российские релоканты спровоцировали резкий рост цен на аренду жилья в азиатской стране

Число туристов из России во Вьетнаме за год выросло на 274%. За первые семь месяцев 2026 года страну посетили 863 тысячи россиян. Об этом пишет Mash.

По данным издания, наибольшей популярностью пользуются курорты Нячанг, Дананг и Фукуок.

Резкий рост спроса спровоцировал скачок цен на аренду: по данным собеседников издания, стоимость квартир выросла в два раза. Если еще три года назад двухкомнатную квартиру в Нячанге можно было снять за 300 долларов, то сейчас аналогичное жилье обходится в 700 долларов в месяц.

Владельцы недвижимости наиболее существенно поднимают ставки на объекты у моря и в новых жилых комплексах. Наличие домашних животных увеличивает ежемесячный платеж еще на 70–100 долларов.

Найти студию или однокомнатную квартиру дешевле 380 долларов теперь можно только на окраинах. При этом в социальных сетях Вьетнам продолжают позиционировать как место для жизни за копейки, хотя на деле Нячанг, по оценкам арендаторов, превратился в локальный аналог Лас-Вегаса.

На фоне старта зимнего сезона, когда россияне массово приезжают на зимовку, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен еще примерно на 20%.

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