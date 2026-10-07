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Общество 3731

Российские релоканты спровоцировали резкий рост цен на аренду жилья в азиатской стране

Поток релокантов из РФ вызвал двукратный рост цен на аренду жилья во Вьетнаме

Поток релокантов из РФ вызвал двукратный рост цен на аренду жилья во Вьетнаме
фото создано шедеврум, николай ткаченко

Число туристов из России во Вьетнаме за год выросло на 274%. За первые семь месяцев 2026 года страну посетили 863 тысячи россиян. Об этом пишет Mash.

По данным издания, наибольшей популярностью пользуются курорты Нячанг, Дананг и Фукуок.

Резкий рост спроса спровоцировал скачок цен на аренду: по данным собеседников издания, стоимость квартир выросла в два раза. Если еще три года назад двухкомнатную квартиру в Нячанге можно было снять за 300 долларов, то сейчас аналогичное жилье обходится в 700 долларов в месяц.

Владельцы недвижимости наиболее существенно поднимают ставки на объекты у моря и в новых жилых комплексах. Наличие домашних животных увеличивает ежемесячный платеж еще на 70–100 долларов.

Найти студию или однокомнатную квартиру дешевле 380 долларов теперь можно только на окраинах. При этом в социальных сетях Вьетнам продолжают позиционировать как место для жизни за копейки, хотя на деле Нячанг, по оценкам арендаторов, превратился в локальный аналог Лас-Вегаса.

На фоне старта зимнего сезона, когда россияне массово приезжают на зимовку, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен еще примерно на 20%.

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