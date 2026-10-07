Символ жилищного протеста: в Испании умерла 87-летняя Марикармен Абаскаль

В Испании в возрасте 87 лет скончалась Марикармен Абаскаль, чье принудительное выселение из квартиры в Мадриде спровоцировало общенациональный кризис и массовые акции протеста. Как сообщает профсоюз арендаторов Sindicato de Inquilinas, женщина ушла из жизни 7 октября.

Инцидент, ставший катализатором общественного возмущения, произошел 23 сентября. После выселения Абаскаль была госпитализирована. Несмотря на позднее достигнутое соглашение, позволявшее ей вернуться в прежнее жилье, осуществить это она уже не смогла.

Конфликт начался с того, что новый владелец дома увеличил стоимость аренды с 500 до 1650 евро в месяц. Пенсия женщины составляла около 1350 евро. Семь лет судебных разбирательств завершились ее выселением. Муниципальные власти предложили ей комнату примерно в 30 километрах от прежнего дома за 1200 евро в месяц.

Как отмечает газета El País, этот случай стал главным символом движения против роста цен на недвижимость. В столице был разбит палаточный лагерь, а волна манифестаций охватила другие крупные города страны. Жилищный вопрос вышел в число центральных тем общественной дискуссии.

Профсоюз арендаторов призвал чтить память активистки продолжением борьбы за свои права.

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