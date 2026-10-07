Сообщество выдающихся ученых и уникальный «университет будущего» в рамках Лихачевских научных чтений празднуют двойной юбилей

В этом году уникальному Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов исполняется 100 лет. И 120 лет исполняется со дня рождения великого ученого, академика Д.С. Лихачева, ставшего во второй половине ХХ века символом российской интеллигенции. Именно в сотрудничестве с СПбГУП наиболее ярко проявились интересы Лихачева-культуролога. Сообщество выдающихся ученых всего мира развивает его идеи на Лихачевских чтениях.

Об этом – раздумья известного московского журналиста и писателя Андрея Николаева.

О чем нельзя забывать в пору испытаний

…Осень 1943 года, наверное, самого тяжелого года в истории СССР. Только недавно унялась Курская дуга, еще не взят Киев, судьба войны пока не решена. Впереди еще миллионы жертв, а коэффициент фертильности советских женщин на минимальном уровне и демографическая проблема заложена на десятилетия вперед. И именно в этот момент Сталин создает Академию педагогических наук СССР. Наверное, кто-то из его соратников роптал, мол, есть и другие важнейшие дела у воюющей страны. Но мысль Сталина опережала современников. Он задумался о приложении сил миллионов мужчин: тех, кто вернется с полей сражений. Он понимал крайнюю необходимость воспитания педагогов для государства, которое он собирался восстанавливать после мировой бойни. Сталин поставил задачу создать научное учреждение, которое дальше определит судьбу Советского Союза: взлет от педагогики как фундаментальной науки до обучения специалистов для народного хозяйства, воспитания поколений, образованных намного выше мирового уровня. Именно тогда Союз начал решающий рывок в отечественном образовании, и современная Россия до сих пор пользуется затухающими результатами той реформы. Вот вам гений предвидения и топ-менеджмента…

Академик Дмитрий Лихачев, ректор СПбГУП Александр Запесоцкий и писатель Даниил Гранин. Дискуссия «Судьба российской интеллигенции», Дворец Белосельских-Белозерских, 23 мая 1996 г.

Постсоветской России, ведомой жаждущими наживы, традиционные ценности – суть советского образования – оказались не нужны. Это во многом проявилось в принятии ложного понимания «свободы», подброшенного Западом нашей стране. Горбачево-ельциновское «разрешено все, что не запрещено законом» разрушило фундамент бытия россиян. Ведь любое безобразие стало возможно осудить только по закону, а нравственный суд потерял всякое значение. А ежели так, то кризис педагогики, принявший уродливый образ «Болонской системы», налицо. Тогда была названа ошибкой советская цель педагогики – сформировать человека-творца. Сторонники капитуляции перед Западом выдвинули новую «миссию» государства – взрастить «квалифицированного потребителя». В монологе, завершающем первое действие бессмертного «Гамлета», главный герой произносит: «Распалась связь времен!»

Созидатели против плебеев «перестройки»

К Гамлету мы еще вернемся. (Он понимает, что такое долг перед страной.) А пока вот что: читатель, конечно, в курсе, что в любом обществе существуют не только разрушители, но и созидатели. Естественно, в РФ нашлись люди, возглавившие процесс, противоположный затеям опасных реформаторов. Безумное стремление хищников к обогащению любой ценой, вызывавшее у крупнейших ученых-гуманитариев и художественной интеллигенции страны отвращение, привело приверженцев настоящих ценностей в СПбГУП. В 1993 году они впервые объединились в стенах Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов и запустили проект, который сейчас называется Лихачевские чтения.

В принципе союз академика Дмитрия Сергеевича Лихачева и ректора СПбГУП Александра Сергеевича Запесоцкого, большого поклонника Шекспира, кстати, имеет свою предысторию. Триггером стало эмоциональное потрясение, пережитое А.С. Запесоцким в 1986 году на творческой встрече Лихачева с ленинградской интеллигенцией. Огромный зал не вмещал всех желающих. Был забит под завязку так, что яблоку негде упасть. И когда на сцену с трудом поднялся 80-летний властитель народных дум страны, аудитория затаила дыхание. Лихачев говорил тихо, спокойно, но даже последние ряды внимали каждому его слову. Простые, казалось, мысли о морали, нравственном долге, добре и смыслах мгновенно и глубоко проникали в существо каждого. Возможно именно так люди прежде внимали тем, кого воспринимали святыми или пророками.

Церемония открытия бюста Дмитрия Лихачева к 100-летию академика. Аллея Славы СПбГУП. 28 ноября 2006 г.

Увы, был в нашей истории момент, когда даже самые пронзительно мыслящие люди Отечества попали под дьявольское очарование горбачевской риторики т.н. перемен. Многим тогда казалось, что достаточно обновить (а позднее – и сбросить) КПСС, и все наладится, воцарятся торжество духовности и процветание. И эти чары оказались настолько сильны, что даже Лихачев им на время поддался, но быстро разобрался, что при Ельцине пришла большая беда. Он увидел, что на смену прорабам перестройки пришли плебеи духа. Перемены пошли совсем не в ту сторону.

В журналах интеллектуалов можно найти интересные сравнения академиков Лихачева и Сахарова, проведенные А.С. Запесоцким. Сахаров бескомпромиссно противопоставлял себя власти и считал ее абсолютным злом, с которым с ненавистью в сердце боролся.

Лихачев шел другим путем. Он критиковал власть, но не вступал с ней в конфронтацию. Шел иногда «по лезвию ножа», надеясь удержать чиновников от дурных решений и повлиять на ход событий. Авторитет, образ и аргументация Д.С. Лихачева создавали действующий на партработников магический эффект. И даже не очень образованные из них к академику прислушивались.

Почему Лихачев пришел в СПбГУП

Ясно, почему Лихачев и Запесоцкий начали взаимодействовать в СПбГУП. Запесоцкий – из семьи интеллигенции. С раннего возраста находился под мощнейшим влиянием русской культуры. В своей кандидатской диссертации (1986 год) рассматривал ведущего молодежных массовых мероприятий (дискотек) как педагога, воспитателя, работающего с молодежью в сфере свободного времени.

А Лихачев – патриарх, рыцарь культуры и почетный доктор 19 лучших западных университетов. Как говорил про него Даниил Гранин, «последний российский интеллигент». Именно эту цитату позднее взял А.С. Запесоцкий для заглавия одной из более 150 своих работ о Лихачеве. Рекомендую. Замечательная статья. И сейчас читается на одном дыхании. «Я понял, что, видимо, так и должен жить человек», – вспоминал потом молодой доцент впечатление, произведенное на него академиком Лихачевым.

Далее все сложилось, хочется сказать, чудесным, а вернее – замечательным образом. Запесоцкий получил ректорство в мало кому известном СПбГУП, где уже 6 лет работал. В вуз этот поступить с улицы было невозможно. Принимали 150 человек в год по направлениям руководства социалистических стран. В 1991 году уникальный вуз оказался на грани закрытия: въехал в недостроенный комплекс зданий и остался без финансирования. Эту проблему 37-летний ректор собирался решить, выйдя на рынок с образованием высочайшего качества. Нужны были научная опора, идеалы для воспитания студентов. И не почившие в бозе, коих в нашей истории множество, а живые. С кем молодежи можно пообщаться, задать вопрос, ощутить магнетизм личности.

ТКЗ им. А. Петрова СПбГУП. Пленарное заседание Международных Лихачевских научных чтений – крупнейшего в мире форума гуманитарного знания. 12 апреля 2024г.

А академик Лихачев знал о СПбГУП как университете, в котором заботятся об уровне образования, а не берут взятки. Но не только это привлекало, конечно. Дмитрий Сергеевич стал знаменит как выдающийся исследователь древнерусской литературы, что связано с Пушкинским домом. Но в завершающей трети ХХ века его научные интересы стали все больше распространяться на культуру в самом широком смысле. А Запесоцкий в это же время утвердил себя крупнейшим специалистом страны по молодежной культуре. В 90-е годы СПбГУП стал ярким центром изучения культуры. В 1996 году ректор защитил первую в стране докторскую по культурологии. Запесоцкий с Лихачевым оказались нужны друг другу, и это обусловило их союз и рождение Лихачевских чтений.

В 90-е любой оставшийся без денег российский университет мог пойти как минимум двумя противоположными путями. Один из них – броситься в объятия крупного бизнеса, не знать забот, но оказаться в зависимости от олигархов. Однако вуз профсоюзный, сиречь принадлежит организации, занимающейся защитой трудящихся от этих самых олигархов. Поэтому отправляться в услужение нуворишам сочли неправильным, стратегически неверным.

А вот создать площадку и трибуну, на которую устремятся самые светлые отечественные и зарубежные умы, – отличная идея. Далее включается эффект притяжения личностей планетарного масштаба: выдающиеся люди тянутся к себе подобным, яркие и талантливые спикеры и мыслители, собравшиеся в одном месте, сами по себе привлекательны как явление. СМИ, конечно же, не проходят мимо такого пиршества духа и их внимание создает долгосрочную позитивную репутацию. Она позволяет негосударственному университету в дальнейшем привлекать средства приличных людей качеством протекающих в нем процессов. Отдельный плюс – перманентный обучающий и воспитывающий эффект для студенчества, получающего доступ к живым легендам и тем самым идеалам, которые здесь исповедуют. Да будет так!

Как университет стал сообществом созидателей

Проект получил название «Международные Лихачевские научные чтения» в 2001 году, уже после ухода академика из жизни. Тогда А.С. Запесоцкий вместе с писателем Д.А. Граниным обратились к Президенту РФ с предложением увековечить имя Лихачева. Владимир Путин практически мгновенно их поддержал.

Указом от 23 мая 2001 года проведение Чтений возложено на Конгресс петербургской интеллигенции (создан Запесоцким по поручению Д.А. Гранина и Д.С. Лихачева; другие основатели – Ж.И. Алферов, К.Ю. Лавров, А.П. Петров, М.Б. Пиотровский. Все – почетные доктора вуза). Соучредителями чтений стали наряду с СПбГУП Российская академия наук и Российская академия образования. С 2007 года Чтения проходят при поддержке Министерства иностранных дел РФ.

А при жизни Дмитрия Сергеевича по его предложению чтения именовались Днями науки в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов.

Многих участников Лихачевских чтений привлекало то, что организующий их университет не государственный и не пыжится выполнять прямые «хотелки» чиновников. А значит, имеет возможность вести объективные исследования и «баловать» себя разнообразием точек зрения в дискуссиях. Конечно, на притягательность Лихачевских чтений для тех зарубежных ученых, чей ум не поражен русофобией, работал и извечный интерес к не всегда понятной России и ее богатейшей культуре.

Президиум Лихачевских научных чтений. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, вице-президент РАН, ректор Политеха Андрей Рудской, зам. министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, зам. генерального секретаря ООН Мигель Моратинос, президент РАО Ольга Васильева. 22 мая 2025 г.

Характерно, что они, приезжая в университет, не требовали гонораров, что вообще-то совсем не типично в современном меркантильном мире. Но здесь цель – не заработать, а в кругу равных себе обсудить новые интересные идеи и обогатиться знанием. В этом отношении участники чтений похожи на мудрецов сократовско-платоновской школы, для которых познание было целью, а разум главным инструментом.

С докладами обычно выступали представители 25-30 стран. Знаменитости. Например, удивительный Эммануил Валлерстайн, для которого событийная история не более чем рябь на поверхности, а глубинные макроисторические процессы разворачиваются медленно. Или профессор Джеймс Гэлбрейт из США, посвятивший себя изучению экономического неравенства в мировом масштабе и влиянию его на стабильность общества и экономики, канадский профессор Петр Дуткевич, ставший потом звездой сравнительно недавно созданного Валдайского клуба. Приезжали звезды из 59 стран мира. Если вы спросите, то выпускники СПбГУП могли бы долго перечислять и рассказывать о докладчиках на Лихачевских чтениях. Там и отечественные тяжеловесы: Л.И. Абалкин, Г.А. Арбатов, Н.П. Бехтерева, О.Т. Богомолов, С.Ю. Глазьев, Т.И. Заславская, С.В. Лавров, Д.С. Львов, В.В. Наумкин, Р.И. Нигматулин, Е.М. Примаков, А.О. Чубарьян и др. Из творцов культуры назовут, к примеру, Андрея Вознесенского, Майю Плисецкую, Мстислава Ростроповича, Эльдара Рязанова.

А профессура вуза обязательно вспомнит китайского академика Ли Дзин Дзе. Название его доклада вроде бы незатейливое: «Влияние западного опыта. Нужно избегать уклона как влево, так и вправо». «Влево» и «вправо» – это про нашу страну до и после 1991 года. Суть: Китай долго и слепо копировал опыт Советского Союза, достигшего многого. Но пришло время и Чжоу Энлай задумался о том, что нужен свой путь. Требовалось изучить опыт и ошибки, допущенные СССР. Были созданы специальные институты, погрузившиеся в изучение неудач Союза. И китайцам в итоге их удалось избежать. Теперь Поднебесная борется за лидерство на планете, а РФ – отстает от нее в роли «младшего брата». А ведь казалось, совсем недавно все было наоборот. Почему – ответ найден на Чтениях.

Десятилетия работы трансформировали Лихачевские чтения в неформальную интеллектуальную площадку мирового значения, крупнейший ежегодный форум ученых-гуманитариев планеты, собирающий по полторы тысячи участников. Что позволяет России вырабатывать и доносить до остального мира свою точку зрения, таким образом влиять на него и формировать достойный образ страны. Не знаю, ставил ли А.С. Запесоцкий такие задачи. Но так уж получилось.

Что стоит праздновать, над чем работать

Получилось и многое другое. Например, под научным руководством академика Лихачева в СПбГУП была разработана «Декларация прав культуры» (поддержанная в 1995 году мэром А.А. Собчаком). Но, увы, не все мыслят на таком уровне. Поэтому академик РАН М.Б. Пиотровский считает данный документ «посланием Дмитрия Сергеевича в будущее».

И еще. Университет провел анализ культурологического наследия академика, опубликовал около 170 работ о нем. После доклада А.С. Запесоцкого на юбилейном заседании Историко-филологического отделения РАН (к 110-летию Лихачева) Дмитрий Сергеевич был официально признан выдающимся культурологом. Университет выпустил книгу с шестнадцатью текстами, созданными академиком в СПбГУП. На внутренней площади университета, называемой теперь здесь площадью Лихачева (ученый здесь выступал 1 сентября 1995 года), много лет проводились потрясающие праздники знаний.

Площадь Лихачева СПбГУП. Студенты на Дне Знаний.

А вопрос, что первично в жизни, дух или материя, несмотря на старания Карла Маркса и наших сторонников рынка (простите, базара), так и не решен страной окончательно. Как и гамлетовский вопрос «быть или не быть».

Завершу эти заметки словами Д.С. Лихачева, сказанными в СПбГУП 19 мая 1993 года: «Теперь я ваш. Многие университеты прославлены своим прошлым. Наш с вами – своим будущим. Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов – вуз будущего!»

Предвидение сбылось. Конкурс в СПбГУП в последние годы приблизился к 80 человек на место. А в 2019 году в поздравительной телеграмме почетный доктор СПбГУП Владимир Путин назвал СПбГУП «прославленным». К чему я об этом? Да к тому, что Россия – великая страна. И величие ее – не подарок случая. Оно достигнуто усилиями в первую очередь людей разных эпох, не сдававшихся, противостоявших любым потрясениям. Величие достигается оптимистами.

В СПбГУП не принято пропускать занятия. Студенты идут в аудитории каждый раз по Аллее славы. На ней их встречают скульптурные портреты Алферова, Бехтеревой, Гранина и других удивительных, великих людей. И первый – бюст Дмитрия Лихачева. Оставляют ли выпускники эти образы в прошлом? Не думаю. Убежден, что каждый университет нашей страны обязан становиться для юношества своими Лихачевскими чтениями. Только так величие Отчизны может прирастать.

И чем сложнее положение страны, чем тяжелее ситуация, тем большими оптимистами, созидателями мы должны быть. И будем.