Стало известно, состоится ли концерт Канье Уэста в Москве в 2027 году

Концерт Канье Уэста в Москве убрали из планов на 2027 год

Запланированный концерт американского рэпера Канье Уэста, также известного как Ye, в Москве не состоится. Выступление артиста предполагалось провести летом 2027 года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, от планов организовать московское шоу отказалась турецкая компания ILS VISION. Из ее корпоративной презентации исчезла информация о российской столице, ранее фигурировавшей в числе будущих проектов.

Предварительно концерт Уэста собирались провести 10 июля 2027 года. ILS VISION также имеет опыт сотрудничества с рэпером — компания занималась организацией его выступления в Стамбуле.

Ранее на сайте ILS VISION появился анонс возможного приезда исполнителя в Москву. Тогда российская столица была указана в перечне проектов Канье Уэста, которые находились на стадии подготовки.

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