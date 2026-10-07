«Талькова убили на бытовой почве»: откровения друга Игоря Малахова

Выстрел за кулисами дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года, унесший жизнь певца и композитора Игоря Талькова, наделал в стране много шума. Споры не утихают по сей день, хотя официально человеком, сделавшим случайный выстрел, признан концертный директор Талькова Валерий Шляфман (он проживает в Израиле, а в России заочно приговорен к 13 годам колонии). Свою версию одного из самых громких преступлений 20-го столетия выдвинул друг помощника певицы Азизы Игоря Малахова, которого тоже подозревали в убийстве артиста. О том, что ему рассказал Малахов, актёр Николай Лещуков впервые рассказал корреспонденту «МК».

- Николай, известно, что Игорь Малахов сменил свою фамилию на Рус и предпочел поселиться в лесной глухомани. Чем он занимался в последние годы, на что жил в ста километрах от Москвы?

- У Игоря был свой магазинчик. Он построил себе дом в лесу, завёл небольшое хозяйство, ходил на охоту, куда приглашал друзей. Не на шикарную, но на безбедную жизнь ему вполне хватало. Рядом с ним была его жена, сыновья Ингвар и Рюрик, и он был вполне счастлив.

- О чём были ваши разговоры?

- С Игорем можно было разговаривать сутками на любые темы. Однажды он пригласил меня на охоту, я приехал к нему в лес. Мы всю ночь чистили оружие, выпивали и беседовали до самого утра. На охоту мы в тот день не попали. Так порой и проходили наши встречи. Вспоминали прошлое, делились новыми историями из своей жизни.

Игорь, как и я, учился во ВГИКе, потом его забрали в армию. После службы он пошел в ГИТИС, но ушёл оттуда на втором курсе, хотя перспективы у него были хорошие. Режиссёр Андрей Гончаров приглашал его в театр Маяковского, где был художественным руководителем. Поэтому, в театре и кино при его фактуре, красивой внешности, недюжинном интеллекте у него были большие возможности, но он выбрал другой путь. Со студенческих лет он отличался от многих из нас своей эрудицией — знал историю, библию, астрономию, языки, играл на музыкальных инструментах, сочинял музыку. Девочки от него просто "падали". Человек с таким разносторонним масштабом всегда привлекает внимание.

- Свою книгу вы посвятили именно Игорю. Ваш друг был в курсе, что вы о нём пишете?

- Для меня это прежде всего дань своему другу, которого я знал со студенческих лет.

Книгу я начал писать ещё при жизни Игоря. “Игорёк, — спрашивал я, — можно я её опубликую?” «Нет, я проживу дольше, прочитаю твою книгу, отредактирую и сам издам», - отвечал он мне. Но ему так и не суждено было это сделать... Сначала я обозначил его Викингом, он говорил, что похож на этих бесстрашных воинов, но Игорь считал, что это слишком пафосно. Тогда я придумал ему псевдоним - Игрик, что ему больше понравилось. Писал я о конкретном персонаже, который определил эпоху того времени, таких парней в 90-е было достаточно.

- Вы повествуете о том, что Игорь Малахов перед своим уходом подтвердил, что убил Игоря Талькова, но суд все же согласился со следствием, что роковой выстрел сделал концертный директор Талькова Валерий Шляфман, который живёт в Израиле.

- Во-первых, Игорь мне лично спустя пару лет после этой драмы рассказал, что убил Талькова. Поэтому я придерживаюсь именно этой версии. Зачем мне пиариться на седьмом десятке? К чему мне обелять Шляфмана и вешать на покойного Малахова то, чего не было?! Мне это не пристало делать.

Лещуков Фото: Из личного архива

- Все эти годы принято было считать, что конфликт в «Юбилейном» возник из-за очередности в выступлениях, дескать, Азиза пожелала завершать концерт, хотя организаторы изначально отвели это место Талькову. Но вы пишете, что всё произошло на фоне обычного бытового конфликта. Певица посетовала своему возлюбленному, что не успеет высушить волосы из-за того, что в гостинице, где её поселили на этих гастролях, плохой фен. Вот она и попросила Малахова, чтобы тот подставил своё сильное плечо - помог уговорить Талькова поменяться с ней местами, чтобы она успела привести себя в порядок.

- Да, так и было. Но люди не хотят верить, что большой артист погиб из-за банального каприза. Игорь всё разложил по полочкам в своём рассказе. Разговор начался с того, что я при нём вспомнил о фильме - расследовании убийства Талькова, который увидел по телевидению. Игорь меня спрашивает: "Хочешь, расскажу, как всё было в тот день?!» «Конечно», — сказал я. Азиза в тот день действительно не успевала приготовиться к началу концерта. Игорь же не планировал ни с кем разбираться, тем более что у него на вечер были совсем иные планы. В «Юбилейный» Игорь заехал сопроводить Азизу. Малахов хотел, чтобы Азиза быстрее выступила и они бы уехали по его делам, куда он собрался. Одет он был подобающе важной встрече, которую он запланировал. На нём был костюм с иголочки и новые туфли, так убивать не ходят. Он не знал ни лично Талькова, ни его окружение. Но, тем не менее, по просьбе Азизы пошёл переговорить, где нарвался на Шляфмана, который повёл себя сразу неадекватно, спровоцировав весь этот конфликт. Шляфман первым оскорбил Малахова. Талькова же оскорбило, когда Игорь назвал его Васьком. «Васёк, послушай», - проговорил он, выразив свою просьбу о том, что надо поменяться номером выступления с Азизой. "Васёк", действительно, в 90-е годы звучало уничижительно, но Малахов в это не вкладывал плохой смысл. Он часто называл парней "Васьками", даже своего родного брата Олега. После этой перебранки охранники Талькова завалили Малахова на пол, туфли Игоря на скользкой подошве взлетели выше его головы. В целях самообороны он сделал два выстрела в над