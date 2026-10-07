Турецкие отели массово отказывают в размещении одиноким мужчинам по одной причине

Турецкие отельеры начали массово ограничивать въезд одиноким мужчинам и мужским компаниям, опасаясь пьяных дебошей. Как сообщает издание «База» со ссылкой на туроператоров, проблема в первую очередь затрагивает семейные отели на первой линии.

Сложности начинаются уже на этапе бронирования. Даже если агрегатор помечает гостиницу как «single friendly», туроператор может аннулировать заявку.

Отказ в заселении возможен и в последний момент — прямо на ресепшене. Для фильтрации таких гостей сервисы бронирования внедрили специальную пометку «принимает одиноких мужчин».

Владельцы отелей редко соглашаются селить в одном номере двух друзей, а одиноким путешественникам могут вовсе не продать тур.

По мнению отельеров, мужские компании чаще напиваются и устраивают скандалы. Если в группе есть женщины (даже просто подруги), в размещении, как правило, не отказывают, так как считается, что они контролируют спутников и предотвращают конфликты.

По словам турагентов, подобная практика наиболее распространена в Турции. Для сравнения, в Египте владельцы гостиниц практически не обращают внимания на пол туристов.

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